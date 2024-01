Wielka zmiana w życiu żony ministra Budki! Katarzyna Kuczyńska-Budka chce zostać prezydentem Gliwic

Żona Borysa Budki została kandydatką Platformy Obywatelskiej w wyborach samorządowych i będzie ubiegała się o funkcję prezydenta Gliwic. O sprawie powiadomiła sama zainteresowana w mediach społecznościowych. Katarzyna Kuczyńska-Budka napisała, że to dla niej zaszczyt, bo z miastem jest związana od urodzenia: - Urodziłam się w Gliwicach i mieszkam tu przez całe życie. Dlatego mam świadomość ogromu pracy jaką trzeba wykonać dla naszego Miasta, a – przede wszystkim – dla mieszkańców. Jestem gotowa do zrealizowania tego zadania - przekazała dumna, ale wiedząca, że to odpowiedzialność i wyzwanie, Kuczyńska-Budka.

Warto wspomnieć, że Katarzyna Kuczyńska-Budka ma ogromne doświadczenie w pracy samorządowej, bo działa w niej od lat, a aktualnie jest radną Gliwic. Jak sama wskazała: - Moje 20-letnie doświadczenie w pracy w samorządach i administracji, 5-letnie zaangażowanie w gliwickiej radzie miasta, a także codzienna praca z gliwiczanami świadczą o tym, że nasze Miasto po trzech dekadach potrzebuje prawdziwej zmiany. Nie rewolucji, ale solidnej i skutecznej ewolucji. Większego skupienia się na potrzebach ludzi, mieszkańców Gliwic - napisała. - Miasto to przede wszystkim mieszkańcy, wspólnota, którą tworzymy. I to ona musi być najważniejsza. Jestem pewna, że rozwój naszego Miasta powinien iść zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami gliwiczan w każdym wieku. Ich głos musi być znacznie bardziej słyszalny i mieć znacznie większy wpływ na to, co dzieje się w Gliwicach. I to jest moje postanowienie. Dialog zawsze był i jest podstawą mojego działania - dodała Kuczyńska-Budka.

Kim jest Katarzyna Kuczyńska-Budka?

Katarzyna Kuczyńska-Budka urodziła się w 1971 roku w Gliwicach. To samorządowiec, mająca wykształcenie wyższe. Jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim, ukończyła też studia podyplomowe z zakresu public relations i zarządzania personelem oraz administracji publiczne. Ślub z Budką wzięła w 2011 roku, jest to jej drugie małżeństwo. Z ministrem Borysem Budką, który co ciekawe, jest młodszy od żony, ma nastoletnią córkę Lenę. Z pierwszego małżeństwa Kuczyńska-Budka ma zaś dorosłą już córkę Michalinę.

