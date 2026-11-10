Miłosz Motyka: Polacy po tragediach jednoczą się tylko na chwilę

- W Krakowie po zamachu widzieliśmy niespotykany obrazek, który powinien być normą, czyli prezydent i premier ramię w ramię oddają hołd ofiarom zamachów zapalają wspólnie znicze. Niestety się obawiam, że ten moment braku podziału to jest mniej niż moment.

- Takie mamy smutne doświadczenia z tych wszystkich tragedii, które nas łączyły, ale one nas niestety łączyły tylko na chwilę. Czy to była śmierć papieża Jana Pawła II, czy to była katastrofa smoleńska, czy to były inne wydarzenia, to niestety tylko na chwilę potrafiliśmy się zjednoczyć. I to jest akurat coś, co wymaga ewidentnie od nas wszystkich naprawy, żeby później w momencie jakiegokolwiek kryzysu być razem od samego początku, aby nie próbować żadnej tragedii wykorzystywać politycznie. Chyba wszyscy możemy cieszyć się z tego, z tych obrazków i z tej atmosfery zjednoczenia. Szkoda tylko, że ona jest trochę zmącona.

- Ona jest bardzo zmącona. Na antenie TV Republika funkcjonariusze tego miejsca powiedzieli, że ofiarą zamachów w Krakowie jest pan prezes Sakiewicz.

- Starałem się być delikatny, natomiast w momencie takiej tragedii, jeżeli mamy do czynienia z takim ściekiem nienawiści, jeżeli mamy do czynienia z takim hejtem, to faktycznie trzeba nazywać rzeczy po prostu po imieniu. Jeżeli w momencie, kiedy jeszcze trwał pościg lub tuż po nim, gdy był obezwładniany zamachowiec, szef tej stacji szczuje na policjantów, co dalej w kolejnych relacjach na tej stacji było potwierdzane przez polityków, przez pracowników tej stacji i to się utrzymuje, mimo że no przecież widzimy, że gdyby nie ta reakcja, to fiar mogłoby być więcej. To pokazuje odklejenie od rzeczywistości. To jest moment, w którym ta stacja wypisuje się na dobre z grona stacji informacyjnych.

- Ludzie podpisują wniosek o ukaranie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wiemy jaki jest skład tejże, w związku z tym nie mamy złudzeń, że taka kara będzie. Czy koncesja dla tej powinna być nadal przyznawana?

- To jest właśnie element zabetonowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przez polityków PiS. Pamiętam niedawne wnioski do KRRiT, które były składane za jedno przekleństwo, które padało w telewizji publicznej albo na niewłaściwe zachowanie w kabarecie. Natomiast Republika jest telewizją, która ma przyzwolenie na szczucie w KRRiT. Mam wrażenie, że już wszyscy się tak przyzwyczailiśmy do hejtu i nienawiści, którą wygłaszają. Ostatnio słyszałem sprzed Trybunału Konstytucyjnego w stronę wicepremiera, ministra obrony narodowej wyzwiska, obelgi, przekleństwa. To jest tam absolutnie na co dzień i jakby stało się normalnością. Mam nadzieję, że się do tego nie przyzwyczajamy i oczekuję też na reakcję służb państwa, także prokuratury, bo niektóre z tych stwierdzeń, które padały w ostatnich godzinach na antenie tej szczujni, są niewybaczalne i nie znajdują żadnego uzasadnienia. A jeśli chodzi ii zarzut o brak interwencji policji, to przecież pamiętamy różne inne tragedie, które wydarzały się w Europie Zachodniej. Tak akcja trwała kilkanaście minut. A reakcja polskich służb, to 123 sekundy, co pokazuje ich determinację.

- Prezydent Karol Nawrocki kilka tygodni temu wyraził opinię, że należy zwiększyć dostępność broni. Aktualnie szef kancelarii prezydenta pan Zbigniew Bogucki, został po zamachu zapytany, czy to dobry moment na to moment, odpowiedział, że oczywiście, że dobrym tylko część procedur powinna być usprawniona.

- Moim zdaniem procedury wydawania pozwoleń na broń są odpowiednie. Aktywnych pozwoleń jest chyba ponad 400 000, więc to świadczy o tym, że te procedury są i nie ma potrzeby, żeby je liberalizować, żeby je ułatwiać, żeby je rozszczelniać. To mogłoby stworzyć tylko jeszcze większe ryzyko do tego, że pozwolenia dostaną się w niepowołane ręce.

- Z jakim planem, w sprawie zabiegania o stałą bazę wojsk USA w Polsce pojechał do Waszyngtonu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz? Z czym może wrócić?

- Może wrócić z zapewnieniem Departamentu Wojny i Pentagonu, który potwierdzi gotowość Polski do ulokowania stałej bazy — to po pierwsze. Po drugie, mamy decyzję o centrum serwisowym rakiet PAC-3 do Patriotów, to jest bardzo ważna decyzja. Są kolejne dotyczące także fabryk, tutaj ta konkurencja jest spora, ale kto wie... Czyli tutaj presja nie powinna być silna. Więc mam nadzieję też, że będzie zapewnienie dotyczące obecności wojsk amerykańskich w zakresie całej flanki NATO i tego, że Stany Zjednoczone się z Europy nie wycofają, mimo deklaracji prezydenta Trumpa, że ta obecność wojsk amerykańskich w całej Europie będzie mniejsza i to Europa powinna wziąć na siebie odpowiedzialność.

- Rząd szykuje osłony na ceny gazu, a konkretnie pańskie Ministerstwo Energii. Mamy projekt ustawy, który — jak to pięknie brzmi — ma chronić gospodarstwa domowe przed wzrostem cen gazu. To teraz kawa na ławę: jak ma chronić?

- Nie ma jeszcze tego projektu, jest wniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Najbliższe dni to czas pracy z resortami finansów i gospodarki oraz aktywów państwowych nad ostatecznymi szczegółami. Ale mamy plan aby jeszcze w listopadzie ta ustawa trafiła do parlamentu.

- Ale na czym polega ten mechanizm? Jak wpłynie na ceny dla odbiorców?

- Ceny nie wzrosną. Ceny gazu na rynkach światowych wzrosły o 60 do nawet 100 proc. Ceny gazu, które dzisiaj są w taryfie, 197 zł za megawatogodzinę, teraz są ponad 300 zł, a my chcemy je utrzymać właśnie na tym poziomie 197 zł. To jest, przypominam, niższy poziom niż poziom mrożony przez naszych poprzedników kilka lat temu, więc to pokazuje tylko i wyłącznie, jak my odpowiedzialnie podchodzimy do tej polityki.

- W radiu TOK FM mówił pan, że mechanizm zakłada przekierowanie części zysków spółek zajmujących się obrotem surowca na wsparcie odbiorców indywidualnych. Czyli stąd mają być pieniądze. Co na to spółki zajmujące się obrotem?

- Generują bardzo wysokie zyski i część z tych zysków będzie przekierowana. To jest mechanizm, który już w Polsce funkcjonował. I właśnie na tym polega dzisiaj element pracy nad tym projektem, aby te zyski, które mogą trafić na inwestycje, tam trafiły i nie uderzyło to w harmonogram prac inwestycyjnych spółek, a jednocześnie pozwoliło na sfinansowanie zamrożenia cen.

- Czy może pan dzisiaj jako minister energii zadeklarować, że ceny od nowego roku nie wzrosną?

- To będzie zależało od ostatecznego kształtu projektu. Taka jest nasza intencja i wszystko na to wskazuje, że tak się stanie.

- I nie ma pan obaw o podpis prezydenta Nawrockiego?

Długo się zastanawiam, bo w takiej normalnej demokratycznej procedurze, w której prezydent jest prezydentem wszystkich Polaków i robi tak jak rząd wskazuje kroki pozytywne ze strony ochrony interesów obywateli, to powiedziałbym, że nie mam wątpliwości. Natomiast prezydent udowodnił paroma już swoimi ruchami, że przede wszystkim kieruje się interesem partii — czyli im gorzej dla rządu, tym lepiej dla niego. A że na zakładników bierze obywateli, to wszyscy na tym tracimy. Choć mam nadzieję, że w tym zakresie, gdy ustawa już będzie miała ostateczny kształt i na biurko pana prezydenta trafi, to podpisze.

- Czyli do końca roku trafi na biurko?

- Musi. Mam nadzieję, że trafi na początku grudnia.

Rozmawiała: Kamila Biedrzycka

Not.: ABR