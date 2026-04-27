Milczenie Kancelarii Prezydenta. Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego w głośnej sprawie

Prezydent Nawrocki pod lupą prokuratury za nieodpłatne korzystanie z luksusowego apartamentu muzealnego.

Podejrzewa się, że zajmował apartament przez 200 dni, choć jego prywatne mieszkanie jest oddalone o 5 km.

Prokuratura chce przesłuchać prezydenta, ale jego immunitet komplikuje sprawę.

Dlaczego Kancelaria Prezydenta milczy?

Luksusowy apartament w centrum skandalu

W styczniu 2025 roku dziennikarze "Gazety Wyborczej" poinformowali, że Karol Nawrocki, w latach 2018-2021, gdy pełnił funkcję dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, miał nieodpłatnie zajmować 116-metrowy apartament Deluxe w kompleksie hotelowym należącym do muzeum. Według ustaleń gazety, mogło chodzić o okres około 200 dni. Co istotne, choć pracownikom instytucji przysługują zniżki na korzystanie z tego typu udogodnień, w przypadku Nawrockiego nie odnotowano żadnych opłat. Sytuacja ta budzi wątpliwości, zwłaszcza że prywatne mieszkanie prezydenta znajduje się zaledwie około 5 kilometrów od muzeum.

Karol Nawrocki wielokrotnie zaprzeczał, jakoby zamieszkiwał w apartamencie przez tak długi okres. Tłumaczył, że rezerwacje na jego nazwisko służyły wyłącznie do organizacji spotkań służbowych z gośćmi z kraju i zagranicy, co miało być elementem prowadzenia "dynamicznej polityki międzynarodowej". Jednak brak jakichkolwiek dokumentów potwierdzających te spotkania oraz fakt nieuiszczenia opłat wzbudził zainteresowanie prokuratury.

Dlaczego prokuratura chce przesłuchać prezydenta?

Na początku marca bieżącego roku, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do Kancelarii Prezydenta wniosek o ustalenie terminu przesłuchania Karola Nawrockiego w charakterze świadka. Jest to standardowa procedura w tego typu sprawach, mająca na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności. Należy jednak podkreślić, że prokuratura nie może wezwać ani doprowadzić urzędującej głowy państwa na przesłuchanie wbrew jej woli. Prezydenta chroni immunitet, co oznacza, że w trakcie kadencji nie może usłyszeć zarzutów ani odpowiadać przed sądem karnym.

Rzecznik gdańskiej prokuratury, prok. Mariusz Duszyński, potwierdził, że prokuratorzy są gotowi udać się na przesłuchanie do Warszawy lub w inne miejsce wskazane przez Kancelarię Prezydenta. Ta elastyczność ma na celu ułatwienie współpracy i umożliwienie zebrania niezbędnych dowodów. Mimo to, Kancelaria Prezydenta konsekwentnie odmawia komentarza w tej sprawie, co potęguje wrażenie braku transparentności i chęci wyjaśnienia sytuacji.

