Potańcówka w Sejmie hitem. Chętnych było więcej niż miejsc

W ogrodach sejmowych szykuje się wydarzenie bez precedensu: huczna potańcówka upamiętniająca 125. rocznicę urodzin legendy polskiej muzyki, Mieczysława Fogga.

Zainteresowanie przerosło oczekiwania – bezpłatne zapisy na tę wyjątkową imprezę zostały błyskawicznie zamknięte z uwagi na bezpieczeństwo i ogromną liczbę chętnych.

Dowiedz się, kto zagra na tym niecodziennym wydarzeniu i ile kosztuje otwarcie Sejmu na taneczną celebrację, której nie możesz przegapić!

Potańcówka w Sejmie. Zapisy zamknięte

W ogrodach sejmowych szykuje się wydarzenie, które może zaskoczyć wielu obserwatorów życia politycznego. Nie debata, nie posiedzenie komisji i nie kolejna sejmowa awantura, lecz potańcówka. Kancelaria Sejmu przygotowuje ją z okazji 125. rocznicy urodzin Mieczysława Fogga, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów XX wieku.

Impreza ma odbyć się 26 czerwca przy ul. Wiejskiej w Warszawie. Wydarzenie zaplanowano jako otwarte i bezpłatne, ale udział wymagał wcześniejszej rejestracji przez formularz internetowy. Chętnych było tak wielu, że zapisy zostały już zamknięte.

Kancelaria Sejmu tłumaczy, że wprowadzenie limitów było konieczne ze względów bezpieczeństwa. Oznacza to, że osoby, które nie zdążyły się zapisać, nie będą mogły po prostu wejść na teren wydarzenia.

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Rocznica Mieczysława Fogga i tańce w ogrodach

Potańcówka wpisuje się w oficjalne obchody Roku Mieczysława Fogga. Sejm ustanowił go we wrześniu 2025 roku, ponieważ w 2026 roku przypada 125. rocznica urodzin artysty.

Mieczysław Fogg zapisał się w historii polskiej muzyki takimi utworami jak „Tango milonga”, „Ta ostatnia niedziela” czy „Jesienne róże”. Jego twórczość przez dekady była obecna w polskich domach, radiu i na scenach. Teraz jego piosenki mają zabrzmieć także w sejmowych ogrodach.

Ile będzie kosztować impreza w Sejmie?

Kancelaria Sejmu przekazała, że organizacja potańcówki ma kosztować niecałe 15 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na wynajęcie zadaszonej sceny i nagłośnienia. Jak podkreślono, Kancelaria Sejmu nie pokrywa kosztu występu muzyków. Podczas wydarzenia ma wystąpić Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.

Choć kwota nie należy do najwyższych jak na organizację wydarzenia publicznego, sama formuła imprezy może wywołać komentarze. Sejm kojarzy się głównie z politycznymi sporami, głosowaniami i ostrymi wystąpieniami z mównicy. Tym razem przy Wiejskiej ma być jednak zupełnie inaczej: muzyka, taniec i wspomnienie jednego z najważniejszych polskich artystów.

Sejm otwiera ogrody dla uczestników

Zainteresowanie potańcówką pokazuje, że wydarzenia organizowane w mniej oficjalnej formule mogą przyciągać wielu chętnych. Sejmowe ogrody rzadko kojarzą się z imprezami tanecznymi, dlatego sama zapowiedź takiego spotkania szybko zwróciła uwagę.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 26 czerwca przy Wiejskiej polityczne emocje na chwilę ustąpią miejsca muzyce. A fakt, że zapisy zakończyły się tak szybko, najlepiej pokazuje, że na sejmową potańcówkę chętnych nie brakowało.

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