Miedwiediew chce przejąć Belweder?! Szokująca propozycja Rosji

Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, zaproponował, aby Rosja wniosła pozew o przejęcie Belwederu, historycznej siedziby polskiego prezydenta.

Jest to bezpośrednia odpowiedź na działania Polski, która złożyła pozew o wydanie nieruchomości dawnego rosyjskiego konsulatu w Gdańsku, ponieważ Rosja nie opuściła budynku mimo decyzji polskich władz.

Miedwiediew uzasadnia swoje roszczenie do Belwederu twierdzeniem, że pałac został zbudowany za pieniądze z rosyjskiego skarbu carskiego.

Spór o nieruchomości dyplomatyczne eskalował w czerwcu, kiedy Prokuratoria Generalna RP poinformowała o podjęciu kroków prawnych przeciwko Federacji Rosyjskiej. Centralnym punktem konfliktu jest budynek dawnego rosyjskiego konsulatu w Gdańsku, przy ulicy Batorego 15. Pomimo decyzji polskich władz o zamknięciu placówki i wyznaczeniu terminu opuszczenia nieruchomości na 23 grudnia, personel rosyjski nie zastosował się do tych zaleceń.

- Z informacji, które posiada Prokuratoria Generalna RP, wynika, iż Federacja Rosyjska nie opuściła budynku, dawnego konsulatu przy ul. Batorego 15 w Gdańsku. Pozew o wydanie nieruchomości, na której znajdował się Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku, został złożony w dniu 12 czerwca 2026 r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku - powiedział mecenas Wojciech Murawski, radca Prokuratorii Generalnej, w rozmowie z Faktem.

Propozycja Dmitrija Miedwiediewa

W odpowiedzi na działania Polski, Dmitrij Miedwiediew, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, przedstawił swoją wizję retorsji. Jak donosi agencja TASS, Miedwiediew zasugerował, że Rosja powinna rozważyć wniesienie pozwu przeciwko Polsce, kwestionując legalność posiadania Belwederu. Polityk jednocześnie określił dialog dyplomatyczny z polskimi władzami jako bezsensowny. W uzasadnieniu swojego stanowiska, były prezydent Rosji odwołał się do historii finansowania budowy pałacu.

- Przypomnę tym niepohamowanym uzurpatorom o czymś jeszcze. Obecna rezydencja polskiego prezydenta - Belweder - została zbudowana za pieniądze z rosyjskiego skarbu carskiego. To rosyjskie pieniądze. Warto by rozważyć wniesienie przez nasz kraj pozwu o przejęcie pałacu z nielegalnego posiadania przez nowo utworzoną Rzeczpospolitą - stwierdził.

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