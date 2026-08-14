Gawkowski przekazał: Centrum e-Zdrowia rozpoczęło prewencyjną aktualizację certyfikatów do systemu P1

Po wycieku danych pacjentów Centrum e-Zdrowia rozpoczęło prewencyjną i stopniową aktualizację certyfikatów wykorzystywanych do komunikacji z systemem P1 – poinformował w piątek na platformie X wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W środę, 12 sierpnia, Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło informację o cyberataku na firmę MyDr, w wyniku którego wyciekły dane 19 mln Polaków, m.in. o lekach i receptach. Firma jest dostawcą systemu do prowadzenia m.in. elektronicznej dokumentacji medycznej. Dane, które wyciekły, dotyczą 12 tys. podmiotów medycznych korzystających z platformy MyDr.

Wicepremier Gawkowski w piątkowym wpisie na platformie X poinformował, że w związku z incydentem, kolejne instytucje państwa podejmują działania mające chronić pacjentów i lekarzy, a Centrum e-Zdrowia rozpoczęło prewencyjną i stopniową aktualizację certyfikatów wykorzystywanych do komunikacji z systemem P1.

Czym jest system P1?

System P1 to centralny system informatyczny zarządzany przez Centrum e-Zdrowia. Stanowi podstawę usług takich jak e-recepta, e-skierowanie, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) oraz Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Korzystają z niego pacjenci (przez IKP i aplikację mojeIKP), lekarze i inni pracownicy medyczni, przychodnie, szpitale i apteki oraz instytucje publiczne związane z ochroną zdrowia.

Minister cyfryzacji wyjaśnił we wpisie, że certyfikaty to „cyfrowe potwierdzenie tożsamości systemu lub podmiotu, który łączy się z ogólnopolskim systemem, przez który realizowane są m.in. e-recepty i e-skierowania”. Dzięki nim – zaznaczył - system weryfikuje, że połączenie pochodzi od uprawnionego systemu medycznego. Dodał, że „nie ma obecnie ustaleń wskazujących, że certyfikaty P1 zostały przejęte lub wykorzystane w nieuprawniony sposób”. - Ich wymiana jest działaniem zapobiegawczym, dodatkowym zabezpieczeniem systemu ochrony zdrowia - podkreślił Gawkowski.

- Pacjenci mogą korzystać z e-recept, e-skierowań i pozostałych usług bez zmian, a placówki medyczne, które korzystały z oprogramowania MyDr otrzymają bezpośrednio informacje o terminach i sposobie wymiany certyfikatów - przekazał Krzysztof Gawkowski. - Działamy z wyprzedzeniem, żeby dodatkowo zabezpieczyć system. Przypominam również o potrzebie zastrzeżenia numeru PESEL - dodał wicepremier.

W związku z wyciekiem danych z prywatnej firmy MyDr, kolejne instytucje państwa podejmują działania mające chronić pacjentów i lekarzy. Centrum e-Zdrowia rozpoczęło prewencyjną i stopniową aktualizację certyfikatów wykorzystywanych do komunikacji z systemem P1.Do czego służą…— Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) August 14, 2026