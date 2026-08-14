Najnowszy sondaż partyjny. KO i PiS na czele. Wiadomo, kto jeszcze wszedłby do Sejmu

Opublikowany został najnowszy sondaż partyjny przygotowany przez Ogólnopolską Grupę Badawczą (OGB). Z zaprezentowanego w piątek (14 sierpnia) sondażu wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższym czasie, zwycięstwo przypadłoby Koalicji Obywatelskiej. KO mogłaby liczyć na poparcie na poziomie 33,53 proc. głosów. Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, na które chęć oddania głosu zadeklarowało 22,34 proc. badanych. Podium zamyka Konfederacja z wynikiem wynoszącym 15,82 proc.

Zgodnie z ustaleniami OGB, w przyszłym Sejmie znalazłyby się również inne ugrupowania, które zdołały przekroczyć próg wyborczy. Bardzo wysoki wynik odnotowała Konfederacja Korony Polskiej (KKP), uzyskała bowiem poparcie sięgające 10,51 proc. badanych. W Sejmie znaleźliby się także przedstawiciele Nowej Lewicy, którą wsparło 5,99 proc. respondentów. Ostatnim ugrupowaniem wchodzącym do parlamentu okazuje się formacja Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus, uzyskując 5,49 proc. głosów.

Poza parlamentem znalazło się kilka dobrze znanych ugrupowań politycznych. Pod progiem wyborczym w najnowszym badaniu uplasowała się Partia Razem, na którą swój głos oddałoby 3,64 proc. ankietowanych, a na Polskie Stronnictwo Ludowe 1,74 proc. osób. Najniższe wsparcie w zestawieniu przypadło ugrupowaniu Polska 2050, które mogłoby liczyć na zaledwie 0,94 proc. głosów.

Eksperci Ogólnopolskiej Grupy Badawczej przeliczyli zaprezentowane odsetki poparcia bezpośrednio na liczbę miejsc w poselskich ławach. Przy takim rozkładzie głosów Koalicja Obywatelska wprowadziłaby do Sejmu 185 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość dysponowałoby 126 mandatami, natomiast Konfederacji przypadłoby 79 miejsc. Konfederacja Korony Polskiej wprowadziłaby 49 posłów, Nowa Lewica uzyskałaby 13 mandatów, a formacja Rozwój Plus wprowadziłaby 8 przedstawicieli.

Zaprezentowany sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dostarcza kompleksowego obrazu aktualnych nastrojów politycznych w kraju. Badanie to zostało zrealizowane przy użyciu metody wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych. Sondaż przeprowadzono w dniach od 5 do 12 sierpnia na reprezentatywnej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski.

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