Atak na Starym Mieście w Poznaniu. Kierwiński przekazał wieści

Na nagraniu zamieszczonym w portalach społecznościowych widać dwie agresywne kobiety, które atakują mężczyzn - jak podała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka - Ukraińców. Do zdarzenia doszło w nocy z 12 na 13 sierpnia przed jednym z lokali gastronomicznych na poznańskim Starym Mieście. Nagranie pokazuje m.in. moment, jak jedna z kobiet podchodzi do dwóch mężczyzn, obraża ich, a następnie spluwa na jednego z nich. Kobieta przewraca także na mężczyzn stojący obok parasol gastronomiczny, po czym uderza jednego z nich i krzyczy: „wy… do Ukrainy, szmato”.

W piątek, 14 sierpnia, po południu Kierwiński poinformował na platformie X, że poznańska policja zatrzymała już jedną z agresorek. - Tożsamość drugiej z kobiet także jest znana Policji. Zero tolerancji dla agresji i nienawiści! - napisał szef MSWiA.

Wcześniej podinsp. Iwona Liszczyńska z zespołu prasowego wielkopolskiej policji przekazała dziennikarzom, że „w związku z nagraniem, które pojawiło się w internecie, pokazującym agresywne zachowanie dwóch, prawdopodobnie nietrzeźwych kobiet, wobec obywateli Ukrainy, sprawą od razu zajęli się policjanci z komisariatu policji Poznań - Stare Miasto”. - Policjanci nawiązali kontakt z menadżerem tego lokalu. Mężczyzna 14 sierpnia przed południem zgłosił się do komisariatu i złożył oficjalne zawiadomienie w tej sprawie – powiedziała. Dodała, że „nie czekając aż takie zawiadomienie zostanie złożone, policjanci od razu podjęli czynności identyfikacyjne, aby ustalić tożsamość agresywnych kobiet”. O tym, że poznańska policja prowadzi czynności w tej sprawie, informowała już w piątek rano rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka

Poznańska policja zatrzymała już jedną z agresorek z nagrania o którym dziś głośno w Internecie. Tożsamość drugiej z kobiet także jest znana Policji. Zero tolerancji dla agresji i nienawiści! @PolicjaWlkp pic.twitter.com/ILX273dsvi— Marcin Kierwiński (@MKierwinski) August 14, 2026