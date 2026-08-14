Atak na Starym Mieście w Poznaniu. Kierwiński przekazał wieści

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
PAP
PAP
2026-08-14 16:48

- Poznańska policja zatrzymała w piątek jedną z agresorek, która zaatakowała Ukraińców na poznańskim Starym Mieście - poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że tożsamość drugiej z kobiet również jest znana policji. Chodzi o kobiety, które były widoczne na nagraniach krążących w sieci, a przedstawiających atak na Ukraińców. 

Szef MSWiA Marcin Kierwiński w niebieskim garniturze. O zatrzymaniu agresorek z Poznania przeczytasz na SE Polityka.
Autor: European Union, Attribution, via Wikimedia Commons/ Creative Commons Marcin Kierwiński

Na nagraniu zamieszczonym w portalach społecznościowych widać dwie agresywne kobiety, które atakują mężczyzn - jak podała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka - Ukraińców. Do zdarzenia doszło w nocy z 12 na 13 sierpnia przed jednym z lokali gastronomicznych na poznańskim Starym Mieście. Nagranie pokazuje m.in. moment, jak jedna z kobiet podchodzi do dwóch mężczyzn, obraża ich, a następnie spluwa na jednego z nich. Kobieta przewraca także na mężczyzn stojący obok parasol gastronomiczny, po czym uderza jednego z nich i krzyczy: „wy… do Ukrainy, szmato”.

W piątek, 14 sierpnia, po południu Kierwiński poinformował na platformie X, że poznańska policja zatrzymała już jedną z agresorek. - Tożsamość drugiej z kobiet także jest znana Policji. Zero tolerancji dla agresji i nienawiści! - napisał szef MSWiA.

Wcześniej podinsp. Iwona Liszczyńska z zespołu prasowego wielkopolskiej policji przekazała dziennikarzom, że „w związku z nagraniem, które pojawiło się w internecie, pokazującym agresywne zachowanie dwóch, prawdopodobnie nietrzeźwych kobiet, wobec obywateli Ukrainy, sprawą od razu zajęli się policjanci z komisariatu policji Poznań - Stare Miasto”. - Policjanci nawiązali kontakt z menadżerem tego lokalu. Mężczyzna 14 sierpnia przed południem zgłosił się do komisariatu i złożył oficjalne zawiadomienie w tej sprawie – powiedziała. Dodała, że „nie czekając aż takie zawiadomienie zostanie złożone, policjanci od razu podjęli czynności identyfikacyjne, aby ustalić tożsamość agresywnych kobiet”. O tym, że poznańska policja prowadzi czynności w tej sprawie, informowała już w piątek rano rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka

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MARCIN KIERWIŃSKI