Wojna na Ukrainie

Stany Zjednoczone ogłosiły w piątek 3 lutego 2023 roku nowy pakiet pomocy zbrojnej dla Ukrainy. Koszt wsparcia szacuje się na 2,175 mld dolarów. Pakiet obejmuje dwa zestawy obrony powietrznej typu Hawk, precyzyjnie kierowane rakiety, a także inną broń i amunicję. Takie rozwiązania nie podobają się Rosji. Na Kremlu cały czas krytykowane są wszelkie formy wsparcia Ukrainy przez kraje zachodnie. Swoje poglądy i opinie wielokrotnie wyrażali w wywiadach rządzący Rosją. - Cała Ukraina, która pozostaje pod rządami Kijowa, spłonie - zacytowała Dmitrija Miedwiediewa dziennikarka Nadana Fridriksson, która przeprowadzała z nim wywiad. Zapytała także Miedwiediewa o to, czy użycie broni dalekiego zasięgu może wymusić to, że Rosja będzie negocjować z Kijowem. - Rezultat będzie wręcz odwrotny - odpowiedział jej rosyjski polityk. I wyraźnie zaznaczył: - Tylko maniacy moralności, których jest wystarczająco dużo zarówno w Białym Domu, jak i na Kapitolu, mogą tak to argumentować - dodał.

Przypomnijmy, wojna na Ukrainie trwa już ponad rok. Niestety, nic nie wskazuje na to, by miała niebawem się zakończyć. Do dziś świat sie nie dowiedział, dlaczego tak naprawdę Rosja zaatakowała Ukrainę i jaki jest jej ostateczny cel.

