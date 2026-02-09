Michał Woś straci immunitet? Jest wniosek Prokuratora Generalnego do Sejmu

Prokurator Generalny wnosi o uchylenie immunitetu posła Michała Wosia, zarzucając mu nieprawidłowości w Służbie Więziennej.

Poseł PiS określa działania prokuratury jako „teatr polityczny”, podczas gdy koalicja rządząca mówi o końcu bezkarności.

Sprawa trafi do sejmowej komisji, a ostateczna decyzja o losie immunitetu posła Wosia zapadnie w głosowaniu w Sejmie.

Wniosek w Sejmie. Początek formalnej drogi

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Prokuraturę Krajową, do marszałka Sejmu wpłynął oficjalny wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Michała Wosia do odpowiedzialności karnej. Zgodnie z polskim prawem, jest to niezbędny krok, aby prokuratura mogła postawić zarzuty czynnemu parlamentarzyście. Immunitet poselski chroni go przed postępowaniem karnym bez uprzedniej zgody izby, w której zasiada.

Teraz wniosek zostanie poddany analizie w Sejmie, co rozpoczyna formalną procedurę, która może potrwać kilka tygodni. Ostateczna decyzja zapadnie w głosowaniu plenarnym.

Czego dotyczą zarzuty? Nieprawidłowości w Służbie Więziennej

Podstawą wniosku Prokuratora Generalnego są ustalenia dokonane w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu. Śledztwo dotyczy zbadania „legalności, zasadności i gospodarności” działań podejmowanych przez Michała Wosia w okresie, gdy jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował Służbę Więzienną.

Śledczy podejrzewają, że polityk mógł przekroczyć swoje uprawnienia oraz nie dopełnić obowiązków służbowych.

Jak informuje Prokuratura Krajowa, nieprawidłowości miały polegać w szczególności na:

Zatrudnianiu w Służbie Więziennej osób bez przeprowadzenia wymaganego, otwartego naboru.

Przyjmowaniu do służby osób, które nie posiadały odpowiednich kwalifikacji.

Podejmowaniu decyzji o przedterminowym nadawaniu kolejnych stopni oficerskich z naruszeniem przepisów ustawy o Służbie Więziennej.

Prokuratura podkreśla, że zgromadziła w tej sprawie „obszerny materiał dowodowy”, w tym zeznania świadków i dokumentację.

Pierwsze reakcje. „Teatr polityczny” kontra „Koniec bezkarności”

Informacja o wniosku wywołała natychmiastową i ostrą reakcję samego zainteresowanego oraz polityków obu stron sceny politycznej. Michał Woś w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie nie krył oburzenia, nazywając działania prokuratury atakiem politycznym.

"To jest czysty teatr polityczny i próba zemsty na wszystkich, którzy pracowali w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Wszystkie moje działania były zgodne z prawem i służyły poprawie funkcjonowania państwa. To polityczne zlecenie, a nie merytoryczne śledztwo" – stwierdził poseł PiS.

W podobnym tonie wypowiadają się jego partyjni koledzy, którzy mówią o „festiwalu zemsty” i wykorzystywaniu organów ścigania do walki z opozycją. Zupełnie inaczej sprawę komentują przedstawiciele koalicji rządzącej. Jeden z czołowych polityków obozu władzy podkreślił, że to realizacja obietnic wyborczych.

"Koniec z poczuciem bezkarności. Każdy, kto pełnił funkcje publiczne, musi być gotów odpowiedzieć za swoje decyzje. Prawo musi być równe dla wszystkich, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy przynależności partyjnej. Prokuratura wykonuje swoje obowiązki, a Sejm w sposób transparentny rozpatrzy ten wniosek" – powiedział w rozmowie z mediami.

Co dalej z immunitetem posła Wosia?

Teraz wniosek Prokuratora Generalnego trafi do sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. To ona przeanalizuje materiały i przygotuje rekomendację dla całej izby. Michał Woś będzie miał prawo do przedstawienia na posiedzeniu komisji swojego stanowiska.

Ostateczna decyzja o losie immunitetu posła zapadnie podczas głosowania na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Do jego uchylenia potrzebna jest bezwzględna większość głosów. Jeśli Sejm wyrazi zgodę, prokuratura będzie mogła formalnie przedstawić Michałowi Wosiowi zarzuty i rozpocząć dalsze czynności procesowe z jego udziałem. Już teraz wiadomo, że debata w tej sprawie będzie jednym z najgorętszych punktów najbliższego posiedzenia Sejmu.

