Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie KO! W tle poważne oskarżenia

Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie KO. Poważne oskarżenia byłych współpracownic

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda przekazała, że były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego KO. Decyzja zapadła w związku z doniesieniami dotyczącymi dwóch byłych współpracownic polityka. Kobiety oskarżają byłego wiceministra rolnictwa i lidera Agrounii o przemoc, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania narkotyków. Sprawa ujrzała światło dzienne po publikacji materiału Kanału Zero, w którym jedna z kobiet - anonimowo - opowiedziała o swoich doświadczeniach. Wspominała, że początkowo łączyła ją z Kołodziejczakiem relacja przyjacielska, a nawet intymna.

Kołodziejczak krótko odniósł się do tych zarzutów w rozmowie z Kanałem Zero.

- To są pomówienia – powiedział w rozmowie z dziennikarką.

🚨 SKANDAL! Dwie byłe współpracowniczki Kołodziejczaka oskarżają go o przemoc, groźby i narkotyki. „Wziął nóż i powiedział: gdybym chciał, to bym trafił". „Skończyłam na psychotropach, mam PTSD". Poseł KO zawieszony w klubie. Milczenie Tuska i lewicy? #Kołodziejczak #Tusk https://t.co/iseAYRQWMI— Centrum Usług Prawnych (@cuprwarszawa) October 10, 2026

Jak informuje „Onet”, publikacja dotycząca oskarżeń wywołała reakcję władz Koalicji Obywatelskiej, której klubu parlamentarnego Kołodziejczak był dotychczas członkiem.

- W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi posła Michała Kołodziejczaka, klub Koalicji Obywatelskiej podjął decyzję o jego zawieszeniu w prawach członka. Potępiamy zachowania, które zostały przedstawione w udostępnionych materiałach. Nie akceptujemy żadnej formy przemocy i wyrażamy solidarność z poszkodowanymi kobietami — napisała posłanka i rzeczniczka KO Dorota Łoboda na platformie „X”.

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi posła Michała Kołodziejczaka, klub Koalicji Obywatelskiej podjął decyzję o jego zawieszeniu w prawach członka. Potępiamy zachowania, które zostały przedstawione w udostępnionych materiałach. Nie akceptujemy żadnej formy przemocy i wyrażamy solidarność z poszkodowanymi kobietami.— Dorota Łoboda (@DorotaLoboda) October 9, 2026

Roman Giertych reaguje na sprawę Kołodziejczaka. „Mamy dużą sprawę kryminalną”

Sprawę skomentował także poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych, który uważa, że jeśli ujawniona rozmowa okaże się autentyczna, może chodzić o poważną sprawę kryminalną. Polityk poinformował również, że Prezydium Klubu KO podjęło decyzję o natychmiastowym zawieszeniu Michała Kołodziejczaka w prawach członka klubu parlamentarnego. Zaznaczył, że obecnie oczekuje na weryfikację całej sprawy przez prokuraturę.

– Jeżeli ta rozmowa jest prawdziwa, to mamy dużą sprawę kryminalną. (…) Czekamy na weryfikację prawdziwości zdarzeń przez prokuraturę. Poseł Kołodziejczak nie należy do partii KO – napisał Roman Giertych.

Jeżeli ta rozmowa jest prawdziwa, to mamy dużą sprawę kryminalną. Przed chwilą Prezydium Klubu KO zawiesiło Michała Kołodziejczaka ze skutkiem natychmiastowym w prawach członka klubu. Czekamy na weryfikację prawdziwości zdarzeń przez prokuraturę. Poseł Kołodziejczak nie należy do partii KO.— Roman Giertych (@GiertychRoman) October 9, 2026