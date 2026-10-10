Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa i lider Agrounii, został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej.

Zawieszenie jest skutkiem poważnych zarzutów o przemoc, agresję i nakłanianie do zażywania narkotyków, ujawnionych przez jego byłe współpracownice w Kanale Zero, popartych wiarygodnymi nagraniami.

Europoseł Robert Biedroń (Lewica) sugeruje, że Kołodziejczak ma problem z uzależnieniem i powinien się leczyć.

Politycy Lewicy i PSL zgodnie podkreślają, że służby i prokuratura powinny natychmiast wyjaśnić sprawę, zapewniając sprawiedliwość dla ofiar.

Michał Kołodziejczak zawieszony. Koszmarne oskarżenia. Politycy komentują

Skandal wokół osoby Michała Kołodziejczaka wybuchł po publikacji materiałów w serwisie Kanał Zero. Byłe współpracownice polityka przedstawiły tam poważne oskarżenia, które rzucają cień na jego wizerunek i przyszłość. Wśród zarzutów znalazły się te dotyczące stosowania przemocy, agresywnego zachowania oraz, co najbardziej szokujące, nakłaniania do zażywania substancji odurzających. Koalicja Obywatelska zareagowała błyskawicznie, decydując się na zawieszenie Michała Kołodziejczaka w prawach członka klubu, co świadczy o tym, że wewnętrznie również potraktowano te rewelacje z najwyższą powagą. „Sprawa wygląda poważnie. Bardzo wiarygodne materiały w postaci nagrań zostały ujawnione. Dobra decyzja klubu KO. Teraz czas na działania służb, które tę sprawę powinny wyjaśnić” – powiedział w programie „Sprawdzam!” w RMF FM Krzysztof Paszyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreślając wagę ujawnionych informacji i potrzebę szybkiego działania odpowiednich organów. Ta natychmiastowa reakcja polityczna jest sygnałem, że w polskiej polityce nie ma miejsca na tolerowanie tak poważnych oskarżeń bez natychmiastowej interwencji.

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„Dobrze, że doszło do zawieszenia. Po pierwsze, Kołodziejczak ma prawdopodobnie problem z uzależnieniem, chorobą, powinien się leczyć. Po drugie, doszło do poważnego przestępstwa i w tej sprawie pełna solidarność z tymi kobietami. Trzeba przede wszystkim rozmawiać o ofiarach tych czynów i oczekiwać działania odpowiednich służb, prokuratury” – stwierdził na antenie RMF europoseł Lewicy Robert Biedroń.

Po pierwsze Kołodziejczak ma prawdopodobnie problem z uzależnieniem, chorobą, powinien się leczyć. Po drugie doszło do poważnego przestępstwa – @RobertBiedron, europoseł @__Lewica w Sprawdzam! @KZiemiec @Radio_RMF24 @RMF24pl https://t.co/wUgRYGrtiO— RozmowaRMF (@Rozmowa_RMF) October 10, 2026