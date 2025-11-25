Michał Kobosko zastąpi Szymona Hołownię w Polsce2050? Ma plan na partię

Europoseł Michał Kobosko ogłosił kandydaturę na przewodniczącego Polski 2050, dążąc do odświeżenia partii.

Podkreśla potrzebę zakończenia "kryzysu przywództwa", odbudowy morale i stworzenia nowej strategii.

Kobosko widzi Polskę 2050 jako siłę stabilizującą i "akcelerator nowych pomysłów" w polityce.

Czy jego wizja centrowo-liberalnej partii z "ludzką twarzą" przekona członków i zapewni sukces w przyszłych wyborach?

Wybory nowych władz w Polsce 2050 odbędą się w styczniu 2026 roku. Szymon Hołownia, dotychczasowy lider partii, zapowiedział, że nie będzie ubiegał się o reelekcję i planuje kandydować na Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Do tej pory swoje kandydatury na przewodniczącego partii zgłosili również Ryszard Petru, Joanna Mucha i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, a teraz do tego grona dołączył Michał Kobosko.

Decyzja polityka o starcie w wyborach na przewodniczącego Polski 2050 wynika, jak sam przyznaje, z "kryzysu przywództwa" w partii. Polityk wyraził przekonanie, że wybór nowego kierownictwa oraz jasne zdefiniowanie pozycji ugrupowania na scenie politycznej, zakończą ten kryzys. Wśród priorytetów Kobosko wymienił odbudowę morale w partii i gruntowne odświeżenie jej programu.

Wizja Michała Kobosko

Europoseł widzi Polskę 2050 jako siłę stabilizującą obecną koalicję rządzącą, jednocześnie pełniącą rolę "akceleratora nowych pomysłów". Zaznaczył, że polska polityka często koncentruje się na krótkoterminowych celach, a jego ugrupowanie powinno skupić się na strategicznych pytaniach dotyczących przyszłości kraju, jego silnych stron, organizacji państwa, wyróżniających specjalności na arenie międzynarodowej oraz budowania przewagi konkurencyjnej.

Polityk podkreśla znaczenie Polski 2050 jako partii centrowo-liberalnej na polskiej scenie politycznej. Według niego, ugrupowanie to jest potrzebne do promowania "myślenia centrowego, liberalnego; powiedziałbym zdroworozsądkowego z jednej strony, a z drugiej strony pokazującego - nazwijmy to - liberalizm z ludzką twarzą". Dąży do stworzenia systemu, który będzie zmniejszał dysproporcje społeczne, jednocześnie wspierając wolny rynek i przedsiębiorców.

Nowa koalicja?

W kontekście przyszłych wyborów, Michał Kobosko w pierwszej kolejności myśli o samodzielnym starcie Polski 2050. Jednakże, nie wyklucza współpracy z innymi partiami, zwłaszcza w obliczu zagrożenia ze strony "skrajnej prawicy, sił antyeuropejskich, sił skrajnie antyukraińskich, a po części nawet otwarcie prorosyjskich". Podkreślił, że taka sytuacja wymagałaby od liderów politycznych rozważenia różnych scenariuszy, w tym tworzenia szerszych koalicji.

Kim jest Michał Kobosko?

Michał Kobosko to doświadczony polityk, który w przeszłości pełnił funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Polski 2050. Jest posłem i europosłem. Przed rozpoczęciem kariery politycznej pracował w mediach, m.in. jako redaktor naczelny "Newsweeka" i "Wprost".

