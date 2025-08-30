Pobicie Adama Niedzielskiego. Podejrzewani mężczyźni trafili do aresztu!

2025-08-30 10:13

Sąd w Siedlcach zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch mężczyzn podejrzanych pobicie b. ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. O zastosowanie tymczasowego aresztu jako środka zapobiegawczego wnioskowała prokuratura. - Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na 2 miesiące – powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Siedlcach prok. Krystyna Gołąbek.

Niedzielski nie był przypadkową ofiarą

Dwaj mieszkańcy Siedlec, 39-letni Aleksander B. i 35-letni Rafał G. usłyszeli prokuratorskie zarzuty dokonania wspólnie i w porozumieniu pobicia Adama Niedzielskiego, co naraziło go na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz kierowania gróźb pozbawienia życia. Śledczy złożyli wniosek o umieszczenie mężczyzn w areszcie. Sąd w Siedlcach uznał, że są podstawy by napastnicy już teraz trafili za kratki. 

Rzeczniczka prokuratury zaznaczyła, że po przeanalizowaniu materiału dowodowego, prokurator dodatkowo przyjął, że sprawcy działali z powodów przynależności politycznej byłego ministra zdrowia. Podkreśliła, że nie był on przypadkową ofiarą. - Podejrzani wiedzieli, z kim mają do czynienia, upewnili się, że to Adam Niedzielski, a dopiero potem pokrzywdzony został zaatakowany - wyjaśniła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Siedlcach prok. Krystyna Gołąbek. Dodała, że prokurator przyjął, że jest to występek chuligański. Przekazała, że podejrzani złożyli wyjaśnienia i generalnie przyznali się do zarzucanego czynu, wyjaśniając jednak, że nie pamiętają co się stało, gdyż byli pod wpływem alkoholu. Dodała, że mężczyźni nie byli wcześniej karani. Grozi im od 3 miesięcy do 5 lat.

Uderzali w twarz i kopali

Z ustaleń śledczych wynika, że Niedzielski w środę po południu, w towarzystwie swoich znajomych, był w jednej z siedleckich restauracji. - W lokalu tym przebywali także dwaj mężczyźni, którzy zaatakowali opuszczającego lokal pokrzywdzonego, uderzając go w twarz i kopiąc. Po ataku na pokrzywdzonego napastnicy oddalili się – powiedziała prok. Gołąbek.

Natychmiast po otrzymaniu informacji o zdarzeniu, policjanci rozpoczęli ustalanie sprawców i zabezpieczyli m.in. zapis monitoringu. Funkcjonariusze szybko ustalili też personalia obu napastników. Mężczyźni w środę wieczorem sami zgłosili się na komendę w Siedlcach. Zostali przez funkcjonariuszy zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. Obaj byli pijani, mieli ponad 2 prom. alkoholu w organizmie. Pobrano od nich również krew na zawartość narkotyków.

