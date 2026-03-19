Sikorski ostro o prezydencie, Czarnek grzmi: "Niech pójdzie po rozum do głowy!"

Polityczny spór o program SAFE i unijną pożyczkę na zbrojenia zaostrza się, dzieląc scenę polityczną.

Radosław Sikorski oskarża o "warcholstwo" w kontekście weta prezydenta, a Przemysław Czarnek apeluje o "rozum".

W tle pojawia się kontrola NIK w NBP, co może jeszcze bardziej skomplikować sytuację finansową.

Sikorski oskarża o "warcholstwo", Czarnek apeluje o "rozum"

Spór o unijną pożyczkę z programu SAFE i decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy w tej sprawie nabiera rumieńców. Rząd, chcąc obejść weto, przyjął uchwałę powołującą do życia program "Polska Zbrojna", mający na celu skierowanie unijnej pożyczki do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. W tle tych działań rozgorzała ostra wymiana zdań między politykami.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w rozmowie z dziennikarzami w Brukseli krytycznie ocenił działania prezydenta i polityków PiS, którzy wspierają jego decyzję. Stwierdził, że "To, że politycy straszą Polaków jakimś hipotetycznym, teoretycznym zagrożeniem ze strony UE, wtedy gdy mamy prawdziwe zagrożenie ze strony Putina, jest oblaniem testu na patriotyzm, jest zachowaniem w najgorszych standardach XVIII-wiecznego warcholstwa".

Na te słowa zareagował Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, pytany o nie w czwartek na antenie Polsat News. "Chciałbym, żeby Sikorski poszedł po rozum do głowy, tak jak Tusk i wszyscy, którzy mu pomagają, i wziął pieniądze polskie, które można już natychmiast brać i kupować to, co jest polskiej zbrojeniówce potrzebne" — powiedział Czarnek.

Prezydencki program "SAFE 0 proc." a konstytucja

Przemysław Czarnek po raz kolejny pochwalił alternatywę przedstawioną przez prezydenta Karola Nawrockiego – program "SAFE 0 proc.", który miałby być finansowany z zysków NBP. Jednak inicjatywa prezydenta napotkała na przeszkodę w Sejmie. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że nie nada numeru druku prezydenckiemu projektowi ustawy. Jak uzasadnił, "Zdaniem naszych prawników, prezydencki projekt ustawy stoi w sprzeczności z artykułem 221 Konstytucji, który przyznaje wyłączne prawo do inicjatywy ustawodawczej w zakresie udzielenia gwarancji finansowych przez państwo, rządowi. Prezydent nie ma prawa wnosić ustawy w tej materii". To oznacza, że projekt prezydenta prawdopodobnie nie będzie dalej procedowany w obecnym kształcie.

NIK kontroluje NBP Glapińskiego

W tle politycznych sporów o finansowanie zbrojeniówki, pojawiają się również informacje o kontroli NBP. Jak czytamy w mediach, "NBP Glapińskiego pod lupą NIK. Wkrótce bezprecedensowa kontrola". To może dodatkowo skomplikować sytuację finansową kraju i stać się kolejnym punktem spornym w polityce.

Co dalej ze sporem o unijne pieniądze?

Pat polityczny wokół unijnej pożyczki i finansowania zbrojeniówki budzi poważne obawy o bezpieczeństwo państwa. Z jednej strony mamy rząd, który próbuje obejść weto prezydenta, z drugiej prezydenta i opozycję, którzy proponują alternatywne rozwiązania. Czy uda się znaleźć kompromis, czy też spór będzie trwał w nieskończoność, osłabiając potencjał obronny Polski w obliczu zagrożeń zewnętrznych?

