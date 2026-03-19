Dziwne wyłączenia sędziów w sprawie Ziobry. Czy to przypadek, czy polityczny sabotaż?

Zbigniew Ziobro odpiera zarzuty prokuratury, a dwóch sędziów wycofało się z jego sprawy, budząc pytania o naciski.

Były minister uzyskał azyl polityczny na Węgrzech, co komplikuje śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów, w tym kierowanie grupą przestępczą.

Czy polski wymiar sprawiedliwości poradzi sobie z tą skomplikowaną sprawą?

Zbigniew Ziobro odpiera zarzuty, twierdząc, że działał zgodnie z prawem. W międzyczasie uzyskał azyl polityczny na Węgrzech, co dodatkowo komplikuje sytuację. Czy to tylko zbieg okoliczności, czy może polityczne naciski wpływają na niezawisłość sądów?

Dlaczego sędziowie wycofują się ze sprawy?

W ciągu zaledwie kilku tygodni dwóch sędziów złożyło wnioski o wyłączenie z orzekania w sprawie zażalenia Zbigniewa Ziobry na decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Jak ustalił Onet, "drugi w ciągu zaledwie kilku tygodni sędzia złożył wniosek o wyłączenie z orzekania w sprawie zażalenia Zbigniewa Ziobry na decyzję o tymczasowym aresztowaniu". Wcześniej wyłączona została sędzia pierwotnie wylosowana do tej sprawy. Takie sytuacje są rzadkie i budzą pytania o niezależność wymiaru sprawiedliwości. Oficjalne powody wyłączeń nie są podawane publicznie, jednak każda taka decyzja rodzi spekulacje na temat możliwych nacisków politycznych lub proceduralnych komplikacji. W Polsce, gdzie debata o reformie sądownictwa wciąż jest żywa, takie wydarzenia mogą dodatkowo podgrzewać atmosferę.

Azyl polityczny na Węgrzech: nowy rozdział w sprawie Ziobry

Ucieczka Zbigniewa Ziobry do Budapesztu i uzyskanie azylu politycznego od rządu Viktora Orbana to wydarzenie bez precedensu. "Węgierskie władze uznały, że Ziobrze grożą prześladowania polityczne", co jest poważnym zarzutem wobec polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ten ruch stawia pod znakiem zapytania możliwość ekstradycji byłego ministra i utrudnia prowadzenie śledztwa. Co więcej, "wcześniej do Budapesztu uciekł Marcin Romanowski, który jako wiceminister sprawiedliwości w czasach rządów PiS odpowiadał za Fundusz Sprawiedliwości". To sugeruje, że Węgry mogą stać się schronieniem dla osób, które czują się zagrożone w Polsce.

Fundusz Sprawiedliwości pod lupą prokuratury

Fundusz Sprawiedliwości, który miał pomagać ofiarom przestępstw, stał się przedmiotem intensywnego śledztwa. "Prokuratorzy z Zespołu Śledczego nr 2 chcą postawić Zbigniewowi Ziobrze aż 26 zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą". Były minister wielokrotnie odpierał te zarzuty, "podkreślając, że działał na podstawie prawa". Afera wokół Funduszu Sprawiedliwości to jedna z najgłośniejszych spraw ostatnich lat, która może mieć daleko idące konsekwencje dla polskiej polityki i wymiaru sprawiedliwości.

Co dalej ze sprawą Zbigniewa Ziobry?

Przyszłość sprawy Zbigniewa Ziobry jest niepewna. Wyłączenia sędziów, azyl polityczny na Węgrzech i skomplikowane zarzuty prokuratorskie sprawiają, że śledztwo może ciągnąć się latami. Czy polski wymiar sprawiedliwości zdoła doprowadzić sprawę do końca? Czy Zbigniew Ziobro stanie przed sądem? Te pytania pozostają bez odpowiedzi, a sprawa byłego ministra staje się coraz bardziej skomplikowaną łamigłówką.

Poniżej galeria zdjęć: Zbigniew Ziobro przed komisją ds. Pegasusa

