Mężczyzna podejrzany o przygotowanie zamachu na premiera trafił do aresztu! Znamy szczegóły

Sara Osiecka
Sara Osiecka
PAP
PAP
2026-10-14 20:25

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa orzekł o zastosowaniu dwumiesięcznego aresztu tymczasowego wobec 66-letniego Krzysztofa N., podejrzanego o planowanie zamachu na czołowych polityków państwowych, w tym premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Mężczyzna usłyszał dziewięć zarzutów, z których najpoważniejszy dotyczy planowania obalenia siłą władz państwowych, za co grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

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Autor: Karolis Kavolelis/ Shutterstock

W środę 14 października rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Piotr Antoni Skiba, poinformował o decyzji sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztu dla Krzysztofa N. Posiedzenie sądu, które doprowadziło do tej decyzji, było dwukrotnie przerywane. Prokuratura zapowiedziała udzielenie szerszych informacji na temat sprawy w czwartek.

Główny zarzut postawiony Krzysztofowi N. to planowanie obalenia siłą władz państwowych, zagrożone karą pozbawienia wolności od 2 do 15 lat. Pozostałe zarzuty, postawione we wtorek w warszawskiej prokuraturze okręgowej, dotyczą „nagrań publikowanych w sieci i są to zarzuty propagowania ideologii o charakterze siłowego przejęcia władzy w Polsce, używania przemocy, uzyskania określonych zmian politycznych - chodzi o promowanie wojny napastniczej m.in. na Ukrainie, jak również nawoływania do popełniania przestępstw na tle narodowościowym, etnicznym i rasowym, jak również politycznym”.

Artykuł w trakcie aktualizacji.

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