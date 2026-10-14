Mężczyzna podejrzany o przygotowanie zamachu na premiera trafił do aresztu! Znamy szczegóły

W środę 14 października rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Piotr Antoni Skiba, poinformował o decyzji sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztu dla Krzysztofa N. Posiedzenie sądu, które doprowadziło do tej decyzji, było dwukrotnie przerywane. Prokuratura zapowiedziała udzielenie szerszych informacji na temat sprawy w czwartek.

Główny zarzut postawiony Krzysztofowi N. to planowanie obalenia siłą władz państwowych, zagrożone karą pozbawienia wolności od 2 do 15 lat. Pozostałe zarzuty, postawione we wtorek w warszawskiej prokuraturze okręgowej, dotyczą „nagrań publikowanych w sieci i są to zarzuty propagowania ideologii o charakterze siłowego przejęcia władzy w Polsce, używania przemocy, uzyskania określonych zmian politycznych - chodzi o promowanie wojny napastniczej m.in. na Ukrainie, jak również nawoływania do popełniania przestępstw na tle narodowościowym, etnicznym i rasowym, jak również politycznym”.

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