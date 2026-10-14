Donald Tusk reaguje na awanturę o TK i zapowiada: "Nie cofniemy się ani o krok"

Premier Donald Tusk postanowił odnieść się do wydarzeń związanych ze ślubowaniem Macieja Berka na sędziego TK oraz do tego, co dzieje się przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.

- Awantury i burdy przed bramą TK, tak to wszystko przypomina nam bardzo dobitnie, o co walczyliśmy trzy lata temu. Trzy lata temu polscy wyborcy zdecydowali, by odsunąć od władzy tych, którzy łamali konstytucję, łamali prawo, prześladowali obywateli z naruszeniem norm prawnych, etycznych i moralnych. Wiedzieliśmy, że wygrana z 2023 roku sama z siebie nie załatwi tego problemu łamania praworządności. Próbowaliśmy od pierwszych dni przywrócić ład i praworządność, krok po kroku będziemy stanowczo dalej robić - zapowiedział premier.

Szef rządu podkreśli, że zgodnie z obowiązującym prawem i konstytucją doszło do wyboru kolejnych sędziów TK, a prezydent Karol Nawrocki nie chce przyjąć od nich ślubowania. - Zawiesza sam siebie, abdykuje z obowiązków, które nakłada na niego konstytucja.

Tusk podkreślił że już za długo państwo działa bez prawidłowo wybranego TK, dlatego z mocy prawa i poczuciu interesu narodowego władza będzie przywracała ład prawny i konstytucyjny, dostępnymi metodami. Jak przyznał, nikt nie jest zainteresowany tym, by dochodziło do gorszących scen, ale nikt w Polsce nie ma prawa by narażać interes obywateli czy państwa na szwank w tak trudnych czasach. - To absolutny brak odpowiedzialności za ojczyznę.

Polityk dodał, że przed TK usłyszano dziś wiele wulgarnych i agresywnych słów od działaczy PiS, a nawet gróźb pod adresem niezależnych mediów, policji, innych obywateli, takich którzy mają inne poglądy niż prezes Kaczyński. Dodał też, że prezes Jarosław Kaczyński, który także pojawił się przed siedzibą TK nazwał funkcjonariuszy "barbarzyńską dziczą":

- Ten jeden obraz wystarczy za cały komentarz - podkreślił Tusk dodając, że wszelkie służby będą działa konsekwentnie i bez wahania, by przywrócić spokój a praworządność stała się znów codziennością.

Przywracamy w Polsce praworządność i nie cofniemy się ani o krok. https://t.co/ZXovpIymBH— Donald Tusk (@donaldtusk) October 14, 2026