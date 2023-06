Mentzen: "ZUS to jest największa piramida finansowa w Polsce". Konfederacja ogłosiła swój program

Konfederacja obiecała "proste i niskie podatki". Co dokładnie to oznacza?

W sobotę 24 czerwca w hali Expo XXI w Warszawie pod hasłem "Tak chcemy żyć" odbyła się konwencja programowa Konfederacji. Zorganizowano ją w stylu gali MMA, a prowadzącą była Paulina Klimek - prezenterka znana z gal KSW. Według organizatorów do uczestnictwa w wydarzeniu zapisało się kilka tysięcy osób.

- Dziś przedstawiamy program, ponad stustronicowy, kompleksowy program - powiedział przewodniczący koła poselskiego Konfederacji Krzysztof Bosak, ogłaszając "Konstytucję Wolności". Jak mówił, dokument ten zawiera wartości Konfederacji, ale także to, jak chce ona osiągnąć zapisane tam cele.

"Czwórka Konfederacji" - najważniejsze postulaty

- Do tych wyborów idziemy z "Czwórką" Konfederacji, cztery hasła wysuwamy na plan pierwszy ze stustronicowego programu - powiedział Krzysztof Bosak. Wyjaśnił, że chodzi o: proste i niskie podatki, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, mieszkania i domy tańsze o 30 proc. oraz gotówkę chronioną Konstytucją.

Jak mówił Bosak, w zasięgu każdego człowieka, który ciężko pracuje, powinny być dom, mieszkanie, wakacje, wypoczynek. - Chcemy normalności, czyli takiej sytuacji, kiedy pracując jesteśmy w stanie zarobić na rzeczy, których potrzebujemy. A nienormalność, to jest to, co obiecują wszystkie inne partie - wskazywał. Dodał, że te wszystkie partie zawiodły Polaków i powinny odejść. - Wybór, jaki przed nami stoi, to jest wolność i niepodległość, albo z drugiej strony socjalizm. Socjalizm budowany w kraju, socjalizm budowany w Brukseli - podkreślił.

- My chcemy ludziom dać ich własne dochody, a nie zabrać. Jak można tak gardzić własnym społeczeństwem, żeby wszystkim jednocześnie wmawiać kłamstwo, że jeżeli się wszystkim dużo zabierze, to się wszystkim jeszcze więcej rozda - zaznaczył.

Mentzen: "Proponujemy dwie stawki podatku: 12 i 19 procent"

Współprzewodniczący Konfederacji, szef partii Nowa Nadzieja Sławomir Mentzen przedstawił propozycje Konfederacji w kwestii podatków. - PiS łupi Polaków, a podatki powinny być niskie i proste - przekonywał. - Niestety są wysokie i skomplikowane. Z każdym rokiem są skomplikowane coraz bardziej - podkreślił Mentzen. - Niezależnie czy ktoś ma umowę o pracę, umowę o dzieło, kontrakt managerski, umowę zlecenie - 12 proc. Jeżeli ktoś ma zyski z dywidendy, z odsetek, gdzie nie ponosi ryzyka - 19 proc. Dwie stawki podatków - zapowiedział polityk. Konfederacja proponuje też nowa kwotę wolną od podatku w wysokości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Szef partii Nowa Nadzieja zapowiedział także wprowadzenie ulgi kredytowej. - Każdy, czy to przedsiębiorca czy pracownik na umowie zleceniu, jeżeli będzie miał odsetki od kredytu hipotecznego na dom czy mieszkanie, to jego odsetki zmniejszą mu przychód tak, żeby płacił niższe podatki, żeby te wzrosty stóp procentowych nie oddziaływały tak bardzo na nasze domowe budżety - wyjaśnił Mentzen. Zapowiedział też, że Konfederacja pisze także od nowa ustawę o VAT.

Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców

Mentzen stwierdził, że "ZUS to jest największa piramida finansowa w Polsce". - Piramida finansowa polega na tym, że ktoś jest mamiony jakimiś zyskami w przyszłości, wpłaca pieniądze do systemu, a te pieniądze nie są tam oszczędzone i inwestowane, tylko są przekazywane na wypłaty dla ludzi, którzy weszli do tego systemu wcześniej. Tak wygląda polski system emerytalny, jest piramidą finansową i trzeba się z tym pogodzić - wskazał. Polityk Konfederacji zaznaczył, że ZUS dla przedsiębiorców musi być dobrowolny.

Koniec z rozdawnictwem pieniędzy

- Koniec z tym, żeby politycy kupowali sobie wyborców za nasze własne pieniądze. Kończymy z rozdawnictwem - likwidacja 13. i 14. emerytury. Emerytur będzie 12. Likwidujemy 300 Plus i nie wprowadzimy na pewno żadnej waloryzacji 500 Plus. Dzięki tym cięciom nasza reforma podatkowa się spina - ogłosił Mentzen.

Konfederacja proponuje też likwidację monopolu NFZ i wprowadzenie bonu zdrowotnego, co umożliwi pacjentom dokonywanie swobodnego wyboru ubezpieczyciela, z którego usług będą korzystać - wyjaśnił.