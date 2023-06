Ujawniamy tajemnice sobotniej konwencji Konfederacji! Mentzen: "To będzie amerykańskie show!" Znamy szczegóły

Konwencja Konfederacji w sobotę 24 czerwca w Warszawie

- Wyszło zabawnie, bo jako pierwsi ogłosiliśmy, że robimy konwencję 24 czerwca w Warszawie i nagle się okazało, że wszyscy chcą robić konwencję 24 czerwca: PiS, Platforma, Lewica, Trzecia Droga, ale ich konwencje nie będą istotne, bo tam się niczego ciekawego nie dowiemy - mówił wczoraj w programie Kamila Szewczyka Wieczorny Express Sławomir Mentzen. Z właściwą sobie pewnością siebie tłumaczył, że pozostałe partie niczym nie będą potrafiły już zaskoczyć. - Że teraz jednak 1000 plus zamiast 800 plus albo jakąś dopłatę do roweru ogłoszą? – ironizował polityk.

- My im pokażemy, że nie chcemy nikogo przekupywać ich własnymi pieniędzmi, tylko chcemy im mniej zabierać. Będzie dużo postulatów gospodarczych, podatkowych. Pokażemy ludziom, jak wg nas powinna wyglądać Polska - przekonywał lider Konfederatów. Ale na tym nie koniec atrakcji.

Mentzen o konwencji Konfederacji: "To będzie wielkie show! Jak na gali MMA!"

Program programem, ale Konfederacja doskonale wie, jak ważne jest umieć się pokazać. To w końcu lider wśród polskich partii w zasięgach internetowych. Reszta wielkich na polskiej scenie, takich jak PiS czy Platforma, muszą mocno się starać, by dorównać w odsłonach dużo mniejszej Konfederacji.

- Nasza konwencja będzie wielkim show. To się będzie dobrze oglądało jak taką galę MMA - obiecywał Mentzen. - Będzie muzyka, będą światła, będzie wielka scena. Całkowita amerykańska opcja. Amerykanie robią to dobrze i trzeba się od nich uczyć - zachwalał. - Jeżeli patrzymy na paździerzowe konwencje PSL czy Lewicy, to zupełnie nie będzie to samo. To będzie duża profesjonalna konwencja do obejrzenia na naszych kanałach społecznościowych w sobotę o godzinie 13.00 – zapraszał Sławomir Mentzen.