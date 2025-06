Mentzen zjednoczy się z Kaczyńskim? Zaprasza na spotkanie, Polacy nie dowierzają

Co to jest rząd techniczny? Takie rozwiązanie proponuje Kaczyński

We wpisie opublikowanym 3 czerwca 2025 r. o godz. 10:07 na platformie X, Sławomir Mentzen odniósł się bezpośrednio do doniesień o propozycji Jarosława Kaczyńskiego, który – jak pisze lider Konfederacji – miał zaproponować powołanie rządu technicznego i zakończenie rządów Donalda Tuska. Choć Mentzen nie ukrywa sceptycyzmu co do realności takiego scenariusza, jego słowa wybrzmiewają jak otwarte zaproszenie do politycznego paktu.

„Propozycja Jarosława Kaczyńskiego, dotycząca rządu technicznego i zakończenia rządów Tuska, na pierwszy rzut oka wydaje się nie mieć żadnych szans na większość w Sejmie. Jeżeli jednak Kaczyński wie więcej ode mnie i jest o czym rozmawiać, to zapraszam na spotkanie. Omówmy to” – napisał Mentzen.

Czy Konfederacja wejdzie w układ z PiS?

Choć Konfederacja dotąd trzymała się z daleka od układów z PiS, wpis Mentzena może oznaczać przebicie dotychczasowego politycznego muru. Na kilka dni przed planowanym głosowaniem nad wotum zaufania dla rządu Tuska, taka deklaracja ma ogromne znaczenie taktyczne. Mentzen z jednej strony zdaje się podważać sens rozmów, z drugiej – otwiera drzwi do koalicji, jeśli tylko „Kaczyński wie więcej”.

Pytanie, czy prezes PiS rzeczywiście ma plan, którego nie zna opinia publiczna. Czy chodzi o próbę przeciągnięcia posłów Trzeciej Drogi? A może o zakulisowe rozmowy z niezrzeszonymi?

Zegar tyka. Tusk zapowiada wotum zaufania, PiS kontruje

Sytuacja nabiera tempa – Donald Tusk ogłosił, że w najbliższych dniach zwróci się do Sejmu o wotum zaufania dla swojego gabinetu. PiS odpowiada propozycją technicznego rządu. Mentzen wchodzi do gry. W tle: nadchodząca druga tura wyborów prezydenckich i krucha większość sejmowa, której każda frakcja może wstrząsnąć.

