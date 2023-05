Mentzen wystartuje w wyborach prezydenckich?

Sławomir Mentzen to bez wątpienia jeden z najbardziej znanych polityków Konfederacji. Nic więc dziwnego, że może być rozważany jako kandydat na prezydenta w wyborach w 2025 roku. O tę kwestię został zapytany profesor Antoni Dudek, który gościł w programie "Didaskalia". - Zobaczymy, co będzie po wyborach tegorocznych, jak się pan Mentzen znajdzie w Sejmie no i zaczną się zabiegi prezesa Kaczyńskiego o pozyskanie pana Mentzena. (...) Co będzie po wyborach to zobaczymy, no i wtedy jeśli doszłoby do koalicji PiS-u z Konfederacją to po półtora roku z Konfederacji może już niewiele zostać i prezydenckie aspiracje pana Mentzena mogą się zdezaktualizować - powiedział profesor Antoni Dudek.

Na razie polityk Konfederacji skupia się na wyborach, które odbędą się wcześniej, bo już jesienią tego roku. Jak zapowiedział Sławomir Mentzen w programie "Express Wieczorny", wystartuje on z "1" w Warszawie. Z kolei Janusz Korwin-Mikke będzie otwierał listę Konfederacji w okręgu podwarszawskim.

W naszej galerii możesz zobaczyć, jak zmieniał się Sławomir Mentzen

Mentzen o 800 plus. Jednoznaczne słowa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.