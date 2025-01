Mentzen ujawnia. Kto namawiał go do koalicji z PiS?

Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji na prezydenta zdradził, że w czasie kampanii wyborczej 2023, Janusz Korwin-Mikke namawiał go do koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. - Nigdy w życiu nie widziałem Daniela Obajtka, kiedyś poprzez pośredników zapraszał mnie na spotkanie, ale odmówiłem, więc nie byłem zainteresowany tego rodzaju rozmowami. Przyznaje, że w poprzedniej kampanii wyborczej, kiedy pół świata mnie oskarżało, że idę do wyborów, żeby zrobić koalicję z PiS-em, czego nie zamierzałem, u nas w środku, w Konfederacji była tylko jedna osoba, która mnie namawiała do tego, żeby się dogadać z PiS-em i tą osobą był Janusz Korwin-Mikke - ocenił jeden z liderów Konfederacji w Polsat News.

Mentzen o Stanowskim

Polityk był również pytany o start Krzysztofa Stanowskiego w wyborach prezydenckich. Kandydat Konfederacji jest jednak pewny swego i uważa, że osiągnie lepszy wynik niż Grzegorz Braun i właściciel Kanału Zero. - Start Krzysztofa Stanowskiego jest czymś ciekawym, czymś nowym, jeszcze czegoś takiego nie mieliśmy. Ewidentnie to jest trolling, on sam mówi, jego otoczenie również, że on nie chce być prezydentem, że on chcę po prostu pokazać kampanię wyborczą - skomentował Sławomir Mentzen na antenie Polsat News. Założył się również z redaktorem stacji, że osiągnie lepszy wynik od Stanowskiego i Brauna.

Do północy w poniedziałek do PKW wpłynęło sześć zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i wszystkie sześć zostało zarejestrowanych. Jako pierwsze wpłynęło zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego Sławomira Mentzena, kandydata Konfederacji. Jako kolejne zgłoszono zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego Rafała Trzaskowskiego (prezydenta Warszawy, kandydata Koalicji Obywatelskiej), Grzegorza Brauna (europosła wykluczonego z Konfederacji), Szymona Hołowni (marszałka Sejmu, kandydata Trzeciej Drogi) oraz Adriana Zandberga (posła i kandydata partii Razem) oraz Wiesława Lewickiego.

APARTAMENT NAWROCKIEGO NA KOSZT PAŃSTWA?! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Autor: