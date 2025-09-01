„Mentzen to młody Balcerowicz”. Müller ostro o Konfederacji i przyszłych koalicjach

Weronika Fakhriddinova
2025-09-01 10:53

Piotr Müller nie gryzł się w język, gdy w Polsat News został zapytany o relacje PiS-u z Konfederacją. Były rzecznik rządu, a dziś jeden z czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości, uderzył w Sławomira Mentzena, porównując go do Leszka Balcerowicza z początku lat 90. i ostrzegając, że wizja Konfederacji to droga donikąd.

  • Piotr Müller w Polsat News ostro o Konfederacji: „Mentzen to młody Balcerowicz”.
  • Polityk PiS przekonuje, że Konfederacja to nie jest „drugi PiS”, tylko zupełnie inna partia.
  • PiS stawia na solidaryzm społeczny i „mądrą wolnorynkowość”, Konfederacja, na liberalizm w stylu lat 90.
  • Państwo, według PiS, ma aktywnie wspierać przełomy technologiczne, tak jak w USA, Chinach czy krajach UE.
  • Müller: o koalicjach można rozmawiać, ale najpierw trzeba jasno pokazać różnice.

– Trzeba skończyć z mitem, że Konfederacja to jest taki drugi PiS, tylko bardziej radykalny. To jest zupełnie inna partia. Mają zupełnie inne poglądy – mówił Müller w programie „Graffiti”.

Polityk PiS odniósł się przy tym do debaty Mateusza Morawieckiego ze Sławomirem Mentzenem.

– Wie pan, jakie ja miałem wrażenie na końcu tej debaty? Że Sławomir Mentzen to jest młody Balcerowicz. On po prostu mówi jak Leszek Balcerowicz z początku lat 90. – stwierdził.

Müller: „Mały Balcerowicz” kontra solidaryzm społeczny

Zdaniem Müllera, jeśli Konfederacja chce wprowadzić w Polsce gospodarkę „bez innowacji i z tanią siłą roboczą”, to różnice między nią a PiS-em są fundamentalne.

– Oczywiście o koalicjach w przyszłości możemy rozmawiać, ale dzisiaj musimy jasno mówić o tym, co nas różni. Wyborcy powinni zdecydować, czy wybierają małego Balcerowicza – Sławomira Mentzena, czy jednak solidaryzm społeczny i mądrą wolnorynkowość, którą oferuje PiS – podkreślał.

Rola państwa w gospodarce

Müller wyjaśnił, że PiS nie neguje roli prywatnej inicjatywy, ale państwo powinno być aktywnym graczem w momentach przełomowych.

– Podstawą gospodarki jest inicjatywa prywatna, ale państwo ma ważną funkcję lewarowania finansowego, zasilania inwestycji. Tak jak to się dzieje w USA, Chinach czy krajach europejskich. Wiedzą, że przełom w AI, robotyzacji i nowych technologiach wymaga dopalania finansowego, które w przyszłości się zwróci – mówił w Polsat News.

Konfederacja jako partner PiS-u?

Choć Müller nie wykluczył rozmów koalicyjnych w przyszłości, jego wypowiedzi jasno pokazują, że PiS buduje narrację o ostrych różnicach gospodarczych z Konfederacją. W tle pozostaje pytanie, czy po wyborach obie partie mogłyby w ogóle znaleźć wspólny język, czy raczej rywalizacja na prawicy będzie tylko się zaostrzać.

