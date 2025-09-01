To już pewne! Odbyło się spotkanie Tuska i Nawrockiego! Rozmawiali w cztery oczy

Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w USA

Prezydent Karol Nawrocki ma zaplanowaną w środę (3 września) wizytę w Stanach Zjednoczonych. Ma się on spotkać się z prezydentem Donaldem Trumpem. Jednak przed wylotem do USA prezydent Nawrocki miał się spotkać z premierem Donaldem Tuskiem. - Jeszcze przed wyjazdem Karola Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych odbędzie się kolejne spotkanie prezydenta z premierem Donaldem Tuskiem. Politycy mają odbyć rozmowę w poniedziałek w Gdańsku - donosiła reporterka TVN24, Agata Adamek w programie "W kuluarach".

Jak dodała: - Panowie mają być umówieni na taką rozmowę. Najprawdopodobniej odbędzie się ona przy okazji wizyty obu polityków jutro w Gdańsku na Westerplatte z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Tusk i Nawrocki rozmawiali o spotkaniu prezydenta w Waszyngtonie

I faktycznie, po porannych uroczystościach na Westerplatte, TVN24 doniósł, że rozmowa Tuska z Nawrockim się odbyła. Adamek przekazała, że do rozmowy doszło 1 września:

- W poniedziałek spotkali się premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki. Rozmawiali o planowanej wizycie prezydenta w Waszyngtonie. Spotkanie się odbyło. Taki nieoficjalny, lakoniczny komunikat otrzymałam - powiedziała reporterka.

Informację tę potwierdził rzecznik rządu, Adam Szłapka: - Odbyło się spotkanie w cztery oczy m.in. w sprawie wizyty prezydenta w Waszyngtonie - przekazał w rozmowie z PAP.

Jak wiemy, prezydent Karol Nawrocki uda się do USA 2 września. Spotkanie z Donaldem Trumpem zaplanowano na 3 września 2025 roku o godz. 11:00 czasu lokalnego. Po oficjalnym powitaniu obaj przywódcy udadzą się do Gabinetu Owalnego, gdzie odbędą się kluczowe rozmowy. Przewidziana jest konferencja prasowa oraz lunch – zdradził szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz. To będzie pierwsza zagraniczna wizyta prezydenta Nawrockiego. W czasie jednej z przedwyborczych debat Nawrocki zapowiedział, że jeśli zostanie prezydentem, to właśnie do Stanów Zjednoczonych wybierze się w pierwszej kolejności.

CZYTAJ: Nawrockiego przyjmą w Waszyngtonie jak królową brytyjską! Zamieszka w niesłychanych luksusach [ZDJĘCIA]

NIŻEJ ZDJĘCIA Z WESTERPLATTE: