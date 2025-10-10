Mentzen ostro o incydencie na spotkaniu z Sikorskim. Na odpowiedź nie musiał długo czekać

Podczas spotkania Radosława Sikorskiego w Przemyślu kobieta zakłóciła przebieg wydarzenia, zarzucając ministrowi dezinformację w związku z sytuacją Palestyńczyka w izraelskim więzieniu.

Ochrona wyprowadziła protestującą z sali, a Sikorski skomentował, że nie boi się pytań i chciałby dokończyć swoje wystąpienie.

Sławomir Mentzen skrytykował na platformie X działania ochrony i postawę Sikorskiego, zarzucając brak szacunku dla kobiet.

Rzecznik MSZ, Maciej Wewiór, odpowiedział Mentzenowi, podkreślając, że po incydencie odbyła się sesja pytań i odpowiedzi, w której Sikorski odniósł się do poruszanych kwestii.

Podczas spotkania Radosława Sikorskiego w Przemyślu, które odbyło się w ramach objazdu po Regionalnych Ośrodkach Debaty Międzynarodowej, jedna z uczestniczek wstała i zaczęła głośno wyrażać swoje oburzenie. Kobieta, trzymając w ręku buty, zarzuciła ministrowi dezinformację, odwołując się do historii Palestyńczyka Omara Farisa, który miał być zmuszony do klęczenia w izraelskim więzieniu.

- Panie ministrze Sikorski, jak pan tak pięknie mówi o dezinformacji. To są klapki z izraelskiego więzienia, który miał na sobie Palestyńczyk z polskim paszportem Omar Faris. Przez sześć godzin Izrael zmuszał go do klęczenia w tych klapkach – krzyknęła kobieta.

W reakcji na jej zachowanie, ochrona wyprowadziła ją z sali. Radosław Sikorski skomentował incydent.

- Szkoda, że pani nie zaczekała, bo ja się nie boję pytań. Nie boję się bronić swoich poglądów. Jeszcze rozumiem, że wrócimy do tych kwestii, ale chciałbym skończyć to, co mam do powiedzenia - powiedział.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Radosław Sikorski:

Reakcja Sławomira Mentzena

Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, opublikował na platformie X wpis, w którym skrytykował zarówno działania ochrony, jak i postawę Radosława Sikorskiego.

- Dwóch ochroniarzy siłą wynosi kobietę ze spotkania z Sikorskim, bo zadała kłopotliwe pytanie o ludobójstwo w Gazie, na co Sikorski bezczelnie: szkoda, że pani nie zaczekała – napisał polityk. - To jest ten wasz legendarny szacunek do kobiet? To jest zwyczajne chamstwo buraka z Dworu w Chobielinie - dodał.

Odpowiedź rzecznika MSZ

Na wpis Sławomira Mentzena zareagował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Maciej Wewiór, który podkreślił, że „nieprawda i inwektywy nie zmienią faktów”.

- Kilka minut po tym zdarzeniu była część Q&A i tam padły pytania dotyczące tematu, a Radosław Sikorski na nie odpowiedział. Mam więc wrażenie, że tej pani nie chodziło ani o zadanie pytania, ani tym bardziej o uzyskanie odpowiedzi – stwierdził.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Sławomir Mentzen:

Sonda Jak oceniasz Radosława Sikorskiego jako ministra spraw zagranicznych? Dobrze Źle Trudno powiedzieć

Express Biedrzyckiej - Leszek Miller | 2025 10 09 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.