Niebywałe sceny na spotkaniu z Radosławem Sikorskim! Co tam się działo?!

Radosław Sikorski, wicepremier i minister spraw zagranicznych, spotkał się z mieszkańcami Przemyśla w ramach objazdu po Regionalnych Ośrodkach Debaty Międzynarodowej, podkreślając rolę Podkarpacia w polityce międzynarodowej.

Sikorski zaapelował o walkę z rosyjską dezinformacją i obronę prawdy, wzywając do edukacji i demaskowania kłamstw.

Podczas spotkania doszło do incydentu, gdy kobieta zarzuciła ministrowi kłamstwa dotyczące sytuacji w Gazie i torturowania Palestyńczyków z polskim paszportem, na co Sikorski odpowiedział, że nie boi się pytań i broni swoich poglądów.

Wicepremier i minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, odbył spotkanie w Przemyślu w ramach objazdu po Regionalnych Ośrodkach Debaty Międzynarodowej. W swoim przemówieniu podkreślił kluczową rolę Podkarpacia, które mimowolnie stało się centrum polityki międzynarodowej.

Szef resortu spraw zagranicznych poruszył również temat rosyjskiej propagandy, apelując o czujność i obronę prawdy. "Rosjanie, imperializm rosyjski walczy o nasze umysły. Chcą odebrać nam wolę oporu i naszą solidarność z ofiarą ich agresji. Lokalne społeczności, wolontariusze, media. My wszyscy musimy stać na straży prawdy. Musimy edukować, wyjaśniać, demaskować kłamstwa. Pamiętać zawsze, kto jest tutaj ofiarą, a kto agresorem" – mówił Sikorski.

Incydent na spotkaniu

W trakcie wystąpienia ministra Sikorskiego, jedna z uczestniczek spotkania wstała i, trzymając w rękach klapki, zaczęła głośno protestować.

- Panie ministrze Sikorski, jak pan tak pięknie mówi o dezinformacji. To są klapki z izraelskiego więzienia, który miał na sobie Palestyńczyk z polskim paszportem Omar Faris. Przez sześć godzin Izrael zmuszał go do klęczenia w tych klapkach – powiedziała kobieta.

Minister Sikorski krótko odpowiedział: "Dziękuję bardzo. Będzie czas na pytania."

Interwencja ochrony

W tym momencie ochrona zaczęła wyprowadzać kobietę z sali. Ta, mimo wyprowadzania, kontynuowała swój protest: "Innych członków misji humanitarnej torturowano. Pan kłamie na temat tego, że w Gazie nie ma ludobójstwa. ONZ udowodnił, że w Gazie trwa ludobójstwo. Wolna Palestyna!"

Po incydencie minister Sikorski skomentował sytuację, mówiąc: "Szkoda, że Pani nie zaczekała, bo ja się nie boję pytań. Nie boję się bronić swoich poglądów. Jeszcze rozumiem, że wrócimy do tych kwestii, ale chciałbym skończyć to, co mam do powiedzenia." Następnie minister kontynuował swoje przemówienie.

Sikorski dla "New York Times"

Radosław Sikorski udzielił wywiadu dla "New York Times", w którym stwierdził, że negocjacje z Rosją są możliwe, ale wymagają dwuetapowego podejścia: najpierw demonstracji siły, a następnie dialogu.

- Istnieje powiedzenie, że każda administracja USA odkrywa Rosję na nowo. Niemal każdy prezydent w ostatnich dekadach wkraczał do Białego Domu, mając nadzieję na nowy początek, ale rezultat był zawsze ten sam: im więcej oferuje się Moskwie, tym więcej ona żąda - powiedział.

Radosław Sikorski podkreślił, że historia pokazuje, iż Rosja reaguje na ustępstwa żądaniami, a prowokacyjne działania Rosji, takie jak naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Estonii, świadczą o braku zainteresowania pokojem. Powołując się na przykład rozmów Reagana z Gorbaczowem, Sikorski zaznacza, że presja militarna i ekonomiczna jest kluczowa. Obecnie Putin nie jest jeszcze gotów do negocjacji w dobrej wierze, dlatego należy kontynuować wsparcie dla Ukrainy, osłabiać rosyjską gospodarkę i wykorzystać zamrożone rosyjskie aktywa na pomoc ofiarom wojny. Sikorski konkluduje, że Rosja powinna skupić się na swoim terytorium i zrozumieć, że próba odbudowy imperium jest skazana na porażkę.

