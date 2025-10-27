Mentzen nie wytrzymał po doniesieniach o CPK. Uderzył w PO i PiS naraz, a internet zawrzał

Mentzen o sprawie działki pod CPK.

Oskarżył obie partie o układ i tuszowanie sprawy.

Wskazał na powiązania z Campusem Trzaskowskiego.

Wpis wywołał duże poruszenie w mediach społecznościowych.

Mentzen o „sprawie działki pod CPK”

Po publikacjach na temat kontrowersyjnego gruntu przeznaczonego pod inwestycję Centralnego Portu Komunikacyjnego, głos zabrał Sławomir Mentzen. Polityk w ostrych słowach odniósł się do doniesień o powiązaniach biznesowych między nabywcą działki a osobami z kręgu Rafała Trzaskowskiego.

„Nabywca działki pod CPK sponsorował Campus Trzaskowskiego, wpłacił też dużo pieniędzy na jego kampanię. Nic dziwnego, że rząd nic ze sprawą działki tyle czasu nie zrobił. Dopiero dziennikarze nagłośnili sprawę. PiS ukradł, PO zatuszowała. PO-PiS działa świetnie. Wszyscy won!” – napisał Mentzen na platformie X.

„PO-PiS działa świetnie”

Wpis lidera Konfederacji to kolejny w ostatnich tygodniach atak na obie największe partie polityczne. Mentzen od dawna zarzuca im tworzenie jednego „duopolu władzy” i brak realnych rozliczeń. W najnowszym komentarzu wprost sugeruje, że PiS i PO odpowiadają wspólnie za nieprawidłowości wokół inwestycji.

Jego post momentalnie rozszedł się w sieci, zdobywając tysiące polubień i udostępnień.

Polityczna burza w sieci

Internauci podzielili się w ocenach. Jedni pisali, że „Mentzen wreszcie powiedział głośno to, o czym inni milczą”, inni oskarżali go o populizm i granie emocjami. Polityk nie odniósł się już później do żadnych z komentarzy, jego post pozostał bez doprecyzowań.

Wpis wpisuje się w szerszy spór o przejrzystość procedur związanych z CPK, który od miesięcy budzi kontrowersje i wzajemne oskarżenia między rządem a opozycją.

