Mentzen czy Bosak - który byłby lepszym premierem? Polacy wskazują jasno

Sondaż SW Research dla Onetu zbadał preferencje Polaków dotyczące potencjalnego premiera z Konfederacji: 47,3% uważa, że żaden z liderów nie nadaje się na to stanowisko.

Krzysztof Bosak (20,4%) cieszy się nieco większym poparciem niż Sławomir Mentzen (16,5%) jako potencjalny premier, szczególnie wśród kobiet i starszych grup wiekowych.

Sławomir Mentzen ma lepsze wyniki w młodszych grupach wiekowych (do 34 lat), co sugeruje, że jego wizerunek wolnorynkowy rezonuje z młodszym elektoratem.

Poseł Konfederacji, Przemysław Wipler, wyraża optymizm co do możliwości powołania premiera z ich ugrupowania w przyszłości, podkreślając ambicje partii.

Badanie przeprowadzone przez pracownię SW Research na zlecenie Onetu miało na celu określenie preferencji Polaków odnośnie do potencjalnego premiera z grona liderów Konfederacji. Okazało się, że dominującą opcją (47,3 proc.) było stwierdzenie, iż żaden z nich nie byłby dobrym premierem. Wśród tych, którzy wskazali konkretnego kandydata, Krzysztof Bosak cieszył się nieco większym poparciem (20,4 proc.) niż Sławomir Mentzen (16,5 proc.). Interesujące jest, że jedynie 2,9 proc. respondentów uznało, iż obaj liderzy byliby odpowiednimi kandydatami na to stanowisko, natomiast 12,9 proc. wybrało opcję "trudno powiedzieć".

Jak wskazały poszczególne grupy?

Analiza wyników sondażu w podziale na grupy wiekowe i płeć ujawnia pewne różnice w postrzeganiu obu liderów. Sławomir Mentzen uzyskał lepsze wyniki niż Krzysztof Bosak w dwóch młodszych grupach wiekowych: wśród wyborców do 24 lat oraz w przedziale 25-34 lata. Krzysztof Bosak z kolei wyprzedził Mentzena w grupie kobiet, mężczyzn oraz w pozostałych grupach wiekowych. Te dane sugerują, że Sławomir Mentzen, ze swoim wizerunkiem wolnorynkowego eksperta i aktywnością w mediach społecznościowych, może bardziej rezonować z młodszym elektoratem, podczas gdy Krzysztof Bosak, reprezentujący nurt narodowy, utrzymuje szersze poparcie w starszych grupach wiekowych i wśród obu płci.

Przemysław Wipler komentuje

Mimo wyników sondażu, które wskazują na konieczność przełamania "szklanego sufitu" w percepcji liderów Konfederacji jako potencjalnych premierów, politycy ugrupowania wyrażają optymizm. Przemysław Wipler, poseł Konfederacji, w rozmowie z Polsat News określił możliwość powołania premiera z ich szeregów jako "wymarzony wariant". Wipler wyraził przekonanie, że za dwa lata Konfederacja będzie w stanie "w jedności negocjować koalicję albo rząd niekoalicyjny". Ta wypowiedź podkreśla ambicje partii do odegrania kluczowej roli w kształtowaniu przyszłego rządu po wyborach parlamentarnych w 2027 roku, zwłaszcza w kontekście obecnego poparcia, które oscyluje wokół kilkunastu procent i plasuje Konfederację na trzecim miejscu.

Dwa oblicza Konfederacji

Warto przypomnieć, że Konfederacja jest konglomeratem dwóch głównych nurtów ideologicznych: nurtu wolnościowego, skupionego wokół Sławomira Mentzena i jego partii Nowa Nadzieja, promującego idee wolnorynkowe i liberalizm gospodarczy, oraz nurtu narodowego, reprezentowanego przez Krzysztofa Bosaka i Ruch Narodowy, koncentrującego się na wartościach narodowych i konserwatywnych. Ta wewnętrzna dychotomia może być zarówno siłą, pozwalającą na pozyskiwanie zróżnicowanego elektoratu, jak i wyzwaniem w kontekście budowania spójnego wizerunku lidera zdolnego do kierowania całym państwem. Wyniki sondażu pokazują, że choć Konfederacja zyskuje na popularności, to przekonanie Polaków o gotowości jej liderów do objęcia funkcji premiera pozostaje na niskim poziomie.

