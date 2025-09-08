Sondaż rozgrzał Polskę! Spór Nawrocki kontra Tusk dzieli społeczeństwo

7 wet prezydenckich w niespełna miesiąc od ustawy Kamilka po wiatraki

Spór o Ukrainę, dwa konkurencyjne projekty ustaw o świadczeniach i dostępie do zdrowia

Konflikt o CPK, prezydent stawia na wolniejsze trasy, rząd na nowoczesne 320 km/h

Brak porozumienia może oznaczać utratę prawa legalnego pobytu przez milion Ukraińców

Kompromis czy starcie do końca?

Największa grupa badanych, aż 38 procent, oczekuje, że obie strony sporu pójdą na ustępstwa i zakończą wojnę nerwów, która od tygodni dominuje w polskiej polityce. Jednak niemal co czwarty respondent uważa, że to rząd Donalda Tuska powinien ustąpić, a 21 procent wskazuje na Karola Nawrockiego. Pozostałe 18 procent nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć.

Społeczeństwo w podziale

Sondaż obnaża wyraźne linie podziału. Zwolennicy Koalicji Obywatelskiej częściej stawiają na krok w tył ze strony prezydenta, natomiast wyborcy PiS i Konfederacji stoją murem za Karolem Nawrockim. Wiek i wykształcenie również mają znaczenie, młodsi i mieszkańcy dużych miast skłaniają się ku rządowi, podczas gdy osoby starsze i z mniejszych miejscowości częściej popierają prezydenta.

Seria wet i narastający konflikt

Napięcia podsyca fala wet prezydenckich. Karol Nawrocki od początku urzędowania zablokował już siedem ustaw, w tym tzw. ustawę Kamilka czy ustawę wiatrakową. Jego decyzje są tłumaczone troską o bezpieczeństwo i stabilność państwa, ale przez rząd przedstawiane jako blokowanie niezbędnych reform.

Najostrzejsze zderzenie dotyczy jednak projektów wsparcia dla obywateli Ukrainy. Prezydencka propozycja zakłada ostrzejsze kryteria świadczeń i dostęp do zdrowia tylko dla pracujących i ubezpieczonych. Rządowy projekt jest łagodniejszy i przewiduje szerszy dostęp do pomocy. Brak porozumienia oznacza, że już z końcem września blisko milion Ukraińców może stracić prawo legalnego pobytu w Polsce.

Kolejny punkt zapalny: CPK

Kolejną areną starcia jest projekt Kolei Dużych Prędkości. Pałac Prezydencki optuje za wolniejszymi trasami do mniejszych miejscowości, rząd stawia na nowoczesne linie 320 km/h nawet kosztem pominięcia części regionów. To spór nie tylko o inwestycję, ale też o wizję rozwoju państwa.

Kto zrobi pierwszy krok?

Sondaż jasno pokazuje, że Polacy oczekują kompromisu, ale w praktyce żadna ze stron nie daje sygnałów gotowości do ustępstw. Prezydent broni swojego prawa do weta, rząd forsuje swoje reformy i projekty. Konflikt między Karolem Nawrockim a Donaldem Tuskiem staje się symbolem głębszych podziałów w polskim społeczeństwie.

