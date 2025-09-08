Komorowski martwi się o Tuska: "Ma trudną sytuację po przegranych wyborach"

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2025-09-08 6:20

Notowania Platformy Obywatelskiej nie są najlepsze, a poparcie dla pozostałych partii koalicji rządowej jest najniższe od lat. Przyszłość rządu Donalda Tuska (68 l.) rysuje się w ciemnych barwach, co niepokoi  Bronisława Komorowskiego (73 l.). – Premier Tusk ma bardzo trudną sytuację po przegranych wyborach prezydenckich – mówi były prezydent.

Bronisław Komorowski, Donald Tusk

i

Autor: Pawel Wodzynski/; Marek Lasyk/Reporter/ East News Bronisław Komorowski, Donald Tusk

Początek końca dobrej passy Tuska?

Prezydent Karol Nawrocki (42 l.) i jego administracja robią wszystko, aby zdyskredytować rządy koalicji 15 października. Sytuacja w samej koalicji również jest skomplikowana, zwłaszcza, że niektóre sondaże nie dają Polsce 2050 i PSL szans na wejście do Sejmu, gdyby wybory odbyły się teraz.

Donald Tusk pokazał, jak spędza czas z wnuczką. Takie rzeczy oglądają w telewizji

Czy Donald Tusk ma jeszcze szansę na drugą kadencję rządów, czy też jesteśmy świadkami schyłku jego politycznej drogi? Takie pytanie usłyszał były prezydent Bronisław Komorowski (73 l.) w Radiu Plus. – Nikt tego nie wie. Są dwa lata do wyborów – w tym czasie wszystko się może wydarzyć. Premier Tusk ma bardzo trudną sytuację po przegranych wyborach prezydenckich – przyznaje polityk. – Ale jak go znam, ma też ogromną witalność polityczną. Podejmie decyzję, która będzie bardziej służyła koalicji i rządowi, i musi poszukać rozwiązań – dodaje Komorowski.

Polska zależna od nowego ładu na świecie

O trudnej sytuacji szefa rządu świadczy również sondaż, w którym respondenci zostali zapytani, czy wierzą, że premier Donald Tusk zrealizuje obietnice wyborcze do końca kadencji. Okazuje się, że aż 78 proc. z nas jest do tego sceptycznych. Co najbardziej zaskakujące, sceptycyzm panuje nawet w elektoracie koalicji rządzącej. Sondażu przeprowadziło United Surveys dla WP. 

Jaka przyszłość czeka Donalda Tuska i jego koalicyjny rząd? – Nic nie wskazuje, żeby akcje Donalda Tuska wzrosły – podkreśla politolog, prof. Kazimierz Kik (78 l.), który przewiduje, że koalicja rządowa może nie dotrwać do wyborów. – Polska zwiększa wydatki na zbrojenia, więc nie może rozwijać się w innych obszarach i osiągnąć ekonomicznego sukcesu. Jesteśmy poza tym w środku zamieszania w nowym porządku światowym i nie mamy wpływu na naszą sytuację, która będzie wypadkową tego nowego ładu – dodaje prof. Kazimierz Kik.

Polityka SE Google News
Radosław Sikorski
8 zdjęć
PISKORSKI O TUSKU: BYŁ CZARODZIEJEM, JEST NIEUDACZNIKIEM Poranny Ring 7:50
Sonda
Czy Radosław Sikorski powinien zastąpić Donalda Tuska na stanowisku premiera?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BRONISŁAW KOMOROWSKI
DONALD TUSK