Mentzen bezlitosny dla Czarnka. „Błaszczak? Poważnie?”

Sławomir Mentzen ostro zareagował na sejmową sytuację wokół wniosku Konfederacji o odwołanie minister kultury.

Lider Konfederacji bezlitośnie skrytykował Przemysława Czarnka, zarzucając mu rezygnację z poparcia inicjatywy pod wpływem Mariusza Błaszczaka.

Mentzen kpi z ambicji Czarnka, pytając o jego samodzielność. Sprawdź, jak ta polityczna gra wpływa na wizerunek PiS i dalsze kariery!

Mentzen pisze do Czarnka. „Doceniam, że jako jedyny członek PiS chciałeś podpisać”

Polityczna wymiana zdań wokół wniosku o odwołanie Marty Cienkowskiej nabiera tempa. Konfederacja próbuje zebrać podpisy pod wotum nieufności wobec minister kultury, a jednym z adresatów tej akcji stał się Przemysław Czarnek. Sławomir Mentzen opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym zwrócił się bezpośrednio do polityka PiS.

„Wiemy już, że jeśli zostaniesz premierem, przed podjęciem każdej decyzji będziesz pytał o zgodę Kaczyńskiego i Błaszczaka” – napisał Mentzen.

„Drogi Przemku, doceniam, że jako jedyny członek PiS chciałeś podpisać się pod wnioskiem o odwołanie minister Cienkowskiej. Szkoda, że zrezygnowałeś po tym, jak zabronił Ci tego Błaszczak” – napisał Mentzen.

Do wpisu dołączył zdjęcie z sali sejmowej, na którym widać Przemysława Czarnka wśród polityków PiS. Fotografia stała się pretekstem do kolejnej uszczypliwości pod adresem posła PiS.

„Błaszczak? Poważnie?” Mentzen podważa samodzielność Czarnka

Mentzen zarzucił Czarnkowi, że wycofał się z podpisania wniosku po reakcji Mariusza Błaszczaka, a przy okazji zakpił z wpływu, jaki szef klubu PiS ma mieć na jego decyzje.

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„Postarałbym się to zrozumieć, gdyby zabronił Ci tego sam Kaczyński. Ale Błaszczak? Poważnie?” – czytamy we wpisie lidera Konfederacji.

Dalej Mentzen uderzył w polityczne ambicje Czarnka, który w obozie PiS jest jedną z najgłośniejszych postaci i bywa przedstawiany jako polityk pierwszego szeregu.

„Wiemy już, że jeśli zostaniesz premierem, przed podjęciem każdej decyzji będziesz pytał o zgodę Kaczyńskiego i Błaszczaka. Kogo jeszcze? Którego wiceprezesa PiS? Annę Krupkę?” – napisał.

Drogi Przemku, doceniam, że jako jedyny członek PiS chciałeś podpisać się pod wnioskiem o odwołanie minister Cienkowskiej. Szkoda, że zrezygnowałeś po tym, jak zabronił Ci tego Błaszczak. Postarałbym się to zrozumieć, gdyby zabronił Ci tego sam Kaczyński. Ale Błaszczak?… pic.twitter.com/za01gWFxRF— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) June 9, 2026

Konfederacja chce odwołania minister kultury

Spór dotyczy minister kultury Marty Cienkowskiej. Konfederacja zbiera podpisy pod wnioskiem o jej odwołanie i próbuje wciągnąć w tę sprawę także polityków PiS. Dla ugrupowania Mentzena to okazja do postawienia Prawa i Sprawiedliwości w niewygodnej sytuacji: albo poprze wniosek Konfederacji, albo narazi się na zarzut, że tylko deklaruje twardą opozycyjność wobec rządu.

Poniżej galeria zdjęć: Sławomir Mentzen przyjechał na debatę Super Expressu

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