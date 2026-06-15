Media ujawniły kulisy wizyty Karola Nawrockiego w USA. Co ustalono?

Prezydent Karol Nawrocki odbył dwie rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem, na terenie Białego Domu.

Głównym tematem rozmów było polskie bezpieczeństwo, stosunki dwustronne oraz współpraca energetyczno-gospodarcza, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii stałych baz wojskowych USA w Polsce.

Spotkania miały miejsce podczas uroczystej gali UFC Freedom 250, zorganizowanej z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa i 250. rocznicy powstania USA.

Prezydent Karol Nawrocki odbył dwie rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem, podczas uroczystości zorganizowanych z okazji 80. urodzin amerykańskiego polityka oraz 250. rocznicy powstania USA. Spotkania te, jak dowiedział się korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona, miały miejsce na terenie Białego Domu, w kontekście gali sportowej i zaplanowanych dyskusji na temat kluczowych kwestii polskiego bezpieczeństwa.

Gala UFC Freedom 250

Okazją do dyplomatycznych interakcji była uroczysta gala UFC Freedom 250, zorganizowana na terenie Białego Domu. Wydarzenie to celebrowało 80. urodziny Donalda Trumpa, a także zbiegło się z Dniem Flagi oraz 250. rocznicą powstania Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki był jednym z zaproszonych gości na to prestiżowe widowisko. Kamery telewizyjne zarejestrowały krótką rozmowę między prezydentem RP a Donaldem Trumpem w trakcie gali. Marcin Wrona przekazał również, że tego samego wieczoru doszło do drugiej, bardziej szczegółowej konwersacji między oboma politykami.

Temat rozmów

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, treść rozmów ma zostać przedstawiona publicznie. Marcin Wrona, relacjonując dla TVN24, poinformował, że szczegóły mogą zostać ujawnione około godziny 17:00 czasu polskiego, podczas spotkania z dziennikarzami Marcina Przydacza, szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Wcześniej, na czwartkowej konferencji prasowej, minister Przydacz informował, iż prezydent Nawrocki planował poruszyć z Donaldem Trumpem "zasadnicze sprawy dotyczące polskiego bezpieczeństwa, stosunków dwustronnych i współpracy energetyczno-gospodarczej", w tym kluczową kwestię stałych baz wojskowych Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Uczestnicy Uroczystości

Gala UFC Freedom 250 zgromadziła na terenie Białego Domu ponad cztery tysiące zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się członkowie rodziny Donalda Trumpa, w tym Melania Trump, a także liczne grono polityków, lobbystów, przedstawicieli świata biznesu i gigantów technologicznych, takich jak Mark Zuckerberg, prezes Mety. Znaczącą część publiczności stanowili wojskowi. Poza terenem Białego Domu, widowisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Szacuje się, że od 85 do 100 tysięcy osób śledziło przebieg walk na telebimach, rozmieszczonych w specjalnej strefie dla fanów w pobliskim parku Ellipse.

W naszej galerii zobaczysz Melanię Trump podczas urodzin męża:

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GALA UFC 250 w Białym Domu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.