Szłapka grzmi po nagraniu Gromdy. „Jesteście zwykłą patologią”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-07-30 7:38

Adam Szłapka ostro zareagował na nagranie promujące federację Gromda, w którym padały wulgarne i antyukraińskie słowa. Rzecznik rządu nazwał autorów filmu „zwykłą patologią” i zapowiedział stanowczą reakcję państwa na każdą próbę realizacji gróźb.

Uśmiechnięty Adam Szłapka w garniturze. O jego reakcji na skandaliczne nagranie Gromdy przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Paweł Jaskółka/SUPER EXPRESS Adam Szłapka
  • Rzecznik rządu Adam Szłapka stanowczo potępił wulgarne, antyukraińskie nagranie federacji Gromda, nazywając jego autorów "patologią".
  • Reakcja ta ma miejsce po brutalnym pobiciu pary Ukraińców we Wrocławiu, gdzie zatrzymano zawodnika powiązanego z Gromdą.
  • Sprawdź, jakie ostrzeżenie wydał rzecznik rządu i co to oznacza dla osób szerzących nienawiść – poznaj pełne stanowisko!

W sieci pojawiło się nagranie sygnowane marką GromdaTV. Dwóch występujących w nim mężczyzn w wulgarny sposób mówiło o obywatelach Ukrainy mieszkających w Polsce.

– Gość ma być gościem, a nie drzeć mordę i Polaków zaczepiać. Dużo tych lamusów i nierobów naleciało do Polski. I nie mówię tylko o inżynierach – mówił jeden z nich.

W dalszej części nagrania padały słowa o zebraniu „chłopaków” i „wyprostowaniu chochołów”. Film został usunięty z sieci po brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy we Wrocławiu.

Brutalne pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu

Do ataku doszło w niedzielę, 26 lipca, przy ul. Okulickiego. Napastnicy mieli zaatakować 20-letnią kobietę i jej 21-letniego partnera. Fragment zajścia został nagrany i opublikowany w internecie.

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Policja zatrzymała dwóch podejrzanych: 45-letniego Adama C. i 27-letniego Tomasza M. Pierwszy z mężczyzn jest znany z występów w organizowanych przez Gromdę walkach na gołe pięści.

Obaj usłyszeli zarzuty dotyczące pobicia i stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej pokrzywdzonych. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Policja poszukuje jeszcze trzeciego uczestnika zdarzenia.

Federacja Gromda odcięła się od pobicia i zapewniła, że potępia takie zachowania.

Szłapka: państwo polskie was dopadnie

Do kontrowersyjnego nagrania odniósł się rzecznik rządu Adam Szłapka. Opublikował w mediach społecznościowych film skierowany do osób występujących w spocie.

– Jesteście zwykłą patologią i dopóki my rządzimy, nie ma dla waszej agresji ani milimetra miejsca – powiedział.

Szłapka ostrzegł również, że jeżeli groźby wypowiedziane na nagraniu zostaną zrealizowane, „państwo polskie dopadnie ich szybciej, niż im się wydaje”.

– Spróbujcie tylko coś zrobić, a przekonacie się, jak sprawnie i stanowczo działa państwo – dodał rzecznik rządu.

Poniżej galeria zdjęć: Tusk, Nowacka, Szłapka

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GROMDA
ADAM SZŁAPKA