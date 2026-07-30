Szłapka grzmi po nagraniu Gromdy. „Jesteście zwykłą patologią”

Rzecznik rządu Adam Szłapka stanowczo potępił wulgarne, antyukraińskie nagranie federacji Gromda, nazywając jego autorów "patologią".

Reakcja ta ma miejsce po brutalnym pobiciu pary Ukraińców we Wrocławiu, gdzie zatrzymano zawodnika powiązanego z Gromdą.

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W sieci pojawiło się nagranie sygnowane marką GromdaTV. Dwóch występujących w nim mężczyzn w wulgarny sposób mówiło o obywatelach Ukrainy mieszkających w Polsce.

– Gość ma być gościem, a nie drzeć mordę i Polaków zaczepiać. Dużo tych lamusów i nierobów naleciało do Polski. I nie mówię tylko o inżynierach – mówił jeden z nich.

W dalszej części nagrania padały słowa o zebraniu „chłopaków” i „wyprostowaniu chochołów”. Film został usunięty z sieci po brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy we Wrocławiu.

Brutalne pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu

Do ataku doszło w niedzielę, 26 lipca, przy ul. Okulickiego. Napastnicy mieli zaatakować 20-letnią kobietę i jej 21-letniego partnera. Fragment zajścia został nagrany i opublikowany w internecie.

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Policja zatrzymała dwóch podejrzanych: 45-letniego Adama C. i 27-letniego Tomasza M. Pierwszy z mężczyzn jest znany z występów w organizowanych przez Gromdę walkach na gołe pięści.

Obaj usłyszeli zarzuty dotyczące pobicia i stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej pokrzywdzonych. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Policja poszukuje jeszcze trzeciego uczestnika zdarzenia.

Federacja Gromda odcięła się od pobicia i zapewniła, że potępia takie zachowania.

Szłapka: państwo polskie was dopadnie

Do kontrowersyjnego nagrania odniósł się rzecznik rządu Adam Szłapka. Opublikował w mediach społecznościowych film skierowany do osób występujących w spocie.

– Jesteście zwykłą patologią i dopóki my rządzimy, nie ma dla waszej agresji ani milimetra miejsca – powiedział.

Szłapka ostrzegł również, że jeżeli groźby wypowiedziane na nagraniu zostaną zrealizowane, „państwo polskie dopadnie ich szybciej, niż im się wydaje”.

– Spróbujcie tylko coś zrobić, a przekonacie się, jak sprawnie i stanowczo działa państwo – dodał rzecznik rządu.

Poniżej galeria zdjęć: Tusk, Nowacka, Szłapka

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