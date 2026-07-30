Pilne! Alarm! Noc grozy nad Polską. Kosiniak-Kamysz: „Niezwykle ciężka noc”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-07-30 8:53

Nocny incydent na Lubelszczyźnie uruchomił wojsko, policję i najważniejsze osoby w państwie. Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że informacje o zagrożeniu były na bieżąco przekazywane władzom. W pobliżu Tarnawy-Kolonii znaleziono krater i fragmenty niezidentyfikowanego obiektu.

Czerwona grafika z dużym napisem Super Pilne! na tle mapy świata. O nocnym incydencie przeczytasz na SE Polityka.
Autor: SE Grafika z napisem "SUPER PILNE!" na czerwonym tle z zarysem kuli ziemskiej i siatką geograficzną. Symbolizuje pilne wiadomości ekonomiczne i polityczne, takie jak utrzymane weto prezydenta Nawrockiego w sprawie ustawy o kryptoaktywach, o czym przeczytasz na Super Biznes.
  • Niespokojna noc na Lubelszczyźnie: wojsko wykryło niezidentyfikowany obiekt, co skłoniło szefa MON do określenia sytuacji jako „niezwykle ciężkiej”.
  • W odpowiedzi poderwano myśliwiec F-16, a w Tarnawie-Kolonii znaleziono tajemniczy krater o średnicy 10 metrów oraz fragmenty nieznanego pochodzenia.
  • Dowiedz się, co to zdarzenie oznacza dla bezpieczeństwa Polski i jakie są najnowsze ustalenia służb w sprawie tajemniczego obiektu!

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do nocnych wydarzeń na Lubelszczyźnie. W czasie zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę polskie systemy wykryły niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim.

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– Niezwykle ciężka noc dla naszej obrony powietrznej, systemów obserwacji i wykrywania zagrożeń – napisał szef MON.

Kosiniak-Kamysz zapewnił, że działania wojska oraz pozostałych służb były koordynowane. Informacje o sytuacji miały na bieżąco trafiać również do najważniejszych osób w państwie.

Polska wysłała myśliwiec F-16

Według Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych niezidentyfikowany obiekt został wykryty około godz. 3.40. W rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16, który miał go rozpoznać i przechwycić.

Prawdopodobne miejsce upadku obiektu zlokalizowała załoga śmigłowca. Chodzi o teren niezabudowany w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim.

Policjanci znaleźli tam lej oraz porozrzucane fragmenty niezidentyfikowanego obiektu. Według straży pożarnej krater ma około 10 metrów średnicy. Teren został zabezpieczony, a na miejscu pracują m.in. policja, Żandarmeria Wojskowa i strażacy.

Nocny test dla państwa i wojska

Wypowiedź Kosiniaka-Kamysza ma również polityczny wymiar. Szef MON podkreślił nie tylko działania żołnierzy, ale też przepływ informacji między wojskiem, służbami i władzami państwa.

Nocny incydent wydarzył się podczas jednego z największych ostatnio rosyjskich ataków na Ukrainę. Około godz. 3.50 w Lublinie i Krasnymstawie uruchomiono syreny alarmowe. Alarm został później odwołany.

Na razie oficjalnie nie podano, czym był obiekt ani skąd dokładnie nadleciał. Służby zabezpieczają znalezione elementy i ustalają przebieg zdarzenia.

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