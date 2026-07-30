Pilne! Tusk zwołał pilny zespół. Rosyjski atak, obiekt spadł na Lubelszczyźnie

Podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę, niezidentyfikowany obiekt naruszył polską przestrzeń powietrzną i spadł na Lubelszczyźnie.

Premier Donald Tusk natychmiast zwołał zespół koordynacyjny, a szef MON określił noc jako "niezwykle ciężką".

Dowiedz się, jakie działania podjęto na miejscu zdarzenia i co ustalono w sprawie tajemniczego obiektu!

Niespokojna noc na wschodzie Polski. W czasie zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę niezidentyfikowany obiekt wleciał w polską przestrzeń powietrzną, a następnie spadł w rejonie miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie.

Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk. Szef rządu przekazał, że zwołał zespół koordynacyjny, który ma wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia.

Donald Tusk zwołał zespół koordynacyjny

– W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zwołałem w związku z tym zespół koordynacyjny z udziałem Ministra Obrony i odpowiednich służb, które od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i przekazują mi systematycznie informacje o wszystkich jego okolicznościach – przekazał Donald Tusk.

W spotkaniu uczestniczy minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz przedstawiciele służb zaangażowanych w zabezpieczenie miejsca upadku obiektu.

Wojsko informowało wcześniej, że prawdopodobne miejsce jego upadku zostało zlokalizowane w niezabudowanym terenie w pobliżu Tarnawy-Kolonii.

Kosiniak-Kamysz: „Niezwykle ciężka noc”

Głos zabrał również szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wydarzenia za wschodnią granicą wymagały pełnej mobilizacji polskich systemów bezpieczeństwa.

– Niezwykle ciężka noc dla naszej obrony powietrznej, systemów obserwacji i wykrywania zagrożeń – napisał wicepremier. – Informacje były na bieżąco przekazywane i koordynowane przez odpowiednie służby, trafiły także do najważniejszych osób w naszym kraju. Trwa teraz wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach m. Tarnawa-Kolonia – dodał.

Służby badają obiekt, który spadł na Lubelszczyźnie

Na miejscu pracują wojsko i odpowiednie służby. Teren został zabezpieczony, a eksperci mają ustalić, czym był znaleziony obiekt i w jakich okolicznościach naruszył polską przestrzeń powietrzną.

Pilne! Alarm! Noc grozy nad Polską. Kosiniak-Kamysz: „Niezwykle ciężka noc”

W nocy na Lubelszczyźnie uruchomiono syreny alarmowe. Polskie lotnictwo wojskowe prowadziło działania związane ze zmasowanym atakiem Rosji na regiony Ukrainy położone w pobliżu granicy.

Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Poniżej galeria zdjęć: Ogromny krater na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy usłyszeli potężny huk, na miejscu pracują służby

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