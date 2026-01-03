Media ujawniają, jak wyglądała pierwsza reakcja Białego Domu po ataku na Wenezuelę. Padł rozkaz?

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-01-03 10:11

Doniesienia o eksplozjach i przelatujących samolotach w Wenezueli wywołały falę spekulacji. Według źródeł CBS News, administracja prezydenta Donalda Trumpa była świadoma tych wydarzeń. Co więcej, pojawiły się informacje, że to sam Trump miał wydać rozkaz ataku na cele w Wenezueli.

Donald Trump

i

Autor: Associated Press
  • Doniesienia o eksplozjach w Wenezueli budzą niepokój, a prezydent Trump miał wydać rozkaz ataku na cele wojskowe.
  • W Caracas odnotowano głośne eksplozje i przelatujące samoloty, co skłoniło prezydenta Maduro do ogłoszenia stanu wyjątkowego.
  • Jakie są prawdziwe intencje USA wobec Wenezueli i czy dojdzie do inwazji lądowej?

Przedstawiciel amerykańskiej administracji, w rozmowie z CBS News, potwierdził, że Donald Trump wydał rozkaz dotyczący nalotów na cele w Wenezueli, w tym instalacje wojskowe.

- Prezydent Trump dał armii USA zielone światło na przeprowadzenie ataków lądowych w Wenezueli na kilka dni przed rozpoczęciem operacji - twierdzą dwaj amerykańscy urzędnicy, którzy rozmawiali z CBS News.

Stan wyjątkowy w Wenezueli

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, prezydent Wenezueli Nicolas Maduro ogłosił stan wyjątkowy. W stolicy Wenezueli, Caracas, w sobotę nad ranem odnotowano głośne eksplozje, którym towarzyszyły dźwięki przypominające przelatujące samoloty – podała agencja AFP. Według Reutersa, południowa część miasta, w pobliżu bazy wojskowej, została pozbawiona prądu.

Zełenski podał daty! Ważą się losy pokoju w Ukrainie

Associated Press podała, że słychać było co najmniej siedem eksplozji. "Mieszkańcy różnych dzielnic wybiegli na ulice" – relacjonowały media.

Wcześniejsze działania USA

Wcześniej w tym tygodniu CNN poinformowała, że CIA stało za atakiem na wenezuelski port pod koniec grudnia. O ataku po raz pierwszy powiedział w wywiadzie dla nowojorskiego radia WABC prezydent Donald Trump i potwierdził to ponownie w poniedziałek, nie podając jednak szczegółów.

Amerykanie od tygodni wzmacniają presję na wenezuelskie władze i prowadzą ataki na łodzie podejrzane o transportowanie narkotyków do USA. Prezydent Trump powiedział w niedawnym wywiadzie dla portalu Politico, że dni przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro "są policzone", ale nie ujawnił celu i strategii wobec tego kraju. Jednocześnie odmówił wykluczenia lądowej inwazji na Wenezuelę i zasugerował, że może użyć siły wobec Meksyku i Kolumbii.

W naszej galerii zobaczysz sytuację w Wenezueli:

Atak na Wenezuelę. Władze oskarżają USA i Donalda Trumpa
11 zdjęć
Sonda
Czy twoim zdaniem za atakiem na Wenezuelę stoją Stany Zjednoczone?
TE WYDARZENIA ZMIENIŁY POLSKĘ! BIEDRZYCKA, PROF. DUDEK, OCZKOŚ, WALCZAK | PODSUMOWANIE ROKU 2025
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WENEZUELA
DONALD TRUMP
STANY ZJEDNOCZONE