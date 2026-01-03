Media ujawniają, jak wyglądała pierwsza reakcja Białego Domu po ataku na Wenezuelę. Padł rozkaz?

Doniesienia o eksplozjach w Wenezueli budzą niepokój, a prezydent Trump miał wydać rozkaz ataku na cele wojskowe.

W Caracas odnotowano głośne eksplozje i przelatujące samoloty, co skłoniło prezydenta Maduro do ogłoszenia stanu wyjątkowego.

Jakie są prawdziwe intencje USA wobec Wenezueli i czy dojdzie do inwazji lądowej?

Przedstawiciel amerykańskiej administracji, w rozmowie z CBS News, potwierdził, że Donald Trump wydał rozkaz dotyczący nalotów na cele w Wenezueli, w tym instalacje wojskowe.

- Prezydent Trump dał armii USA zielone światło na przeprowadzenie ataków lądowych w Wenezueli na kilka dni przed rozpoczęciem operacji - twierdzą dwaj amerykańscy urzędnicy, którzy rozmawiali z CBS News.

Stan wyjątkowy w Wenezueli

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, prezydent Wenezueli Nicolas Maduro ogłosił stan wyjątkowy. W stolicy Wenezueli, Caracas, w sobotę nad ranem odnotowano głośne eksplozje, którym towarzyszyły dźwięki przypominające przelatujące samoloty – podała agencja AFP. Według Reutersa, południowa część miasta, w pobliżu bazy wojskowej, została pozbawiona prądu.

Associated Press podała, że słychać było co najmniej siedem eksplozji. "Mieszkańcy różnych dzielnic wybiegli na ulice" – relacjonowały media.

Wcześniejsze działania USA

Wcześniej w tym tygodniu CNN poinformowała, że CIA stało za atakiem na wenezuelski port pod koniec grudnia. O ataku po raz pierwszy powiedział w wywiadzie dla nowojorskiego radia WABC prezydent Donald Trump i potwierdził to ponownie w poniedziałek, nie podając jednak szczegółów.

Amerykanie od tygodni wzmacniają presję na wenezuelskie władze i prowadzą ataki na łodzie podejrzane o transportowanie narkotyków do USA. Prezydent Trump powiedział w niedawnym wywiadzie dla portalu Politico, że dni przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro "są policzone", ale nie ujawnił celu i strategii wobec tego kraju. Jednocześnie odmówił wykluczenia lądowej inwazji na Wenezuelę i zasugerował, że może użyć siły wobec Meksyku i Kolumbii.

