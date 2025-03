i Autor: Paweł Dąbrowski/SUPER EXPRESS Dariusz Matecki

Media: "Matecki trafił do szpitala". Niepokojące wieści o stanie zdrowia posła PiS i zdjęcie na wózku

Niepokojące wieści obiegają media. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Dariusz Matecki, miał trafić do szpitala onkologicznego w Radomiu, informację tę podała TV Republika, sugerując, że stan zdrowia polityka jest poważny: - (...) trafił na wózku do szpitala onkologicznego w Radomiu. Jego stan zdrowia nie jest najlepszy - czytamy na stronie telewizji. Co się stało?