Kolega Dariusza Mateckiego ujawnia, co się dzieje z posłem w areszcie! Mówi o chorobie

Dariusz Matecki najbliższy czas spędzi w areszcie. Poseł zrzekł się immunitetu, ale i tak to Sejm musiał wyrazić zgodę na jego zatrzymanie i jego areszt. Do zatrzymania posła doszło w piątek (7 marca) rano w Warszawie, zatrzymania dokonali funkcjonariusze ABW. Prokuratura Krajowa postawiła politykowi sześć zarzutów. Dariusz Matecki nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.

Już następnego dnia, w sobotę (8 marca) sąd zgodził się na to, aby Matecki na dwa miesiące trafił do aresztu. Niemal od razu sympatycy polityka i jego najbliżsi zaapelowali o modlitwę w intencji polityka. Ruszyła nawet zbiórka pieniężna na rzecz rodziny oraz na wsparcie prawne polityka. Ruszyły nawet msze wieczyste na Jasne Górze, wszystko, by ulżyć Mateckiemu w tym trudnym czasie.

Dariusz Matecki przewieziony do aresztu w Radomiu. Dlaczego tam trafił?

Najpierw Matecki trafił do aresztu w Warszawie. Przebywał na warszawskim Służewcu, ale zdecydowano o jego przeniesienie aż do Radomia. Zgodę na przeniesienie polityka do innego miejsca wydał Centralny Zarząd Służby Więziennej. Dlaczego tak postanowiono? Sprawę rozjaśnił rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak: - W Areszcie Śledczym w Radomiu jest oddział medyczny, a chcemy, w razie potrzeby, zapewnić możliwie najlepszą opiekę medyczną - powiedział.

Kolega Mateckiego ujawnia, co z posłem: "Przebywa na oddziale szpitalnym"

W sprawę Mateckiego mocno zaangażowany jest poseł Mariusz Gosek, który cały czas monitoruje to, co dzieje się z partyjnym kolegą. Na portalu X napisał on, że Dariusz Matecki przebywa na oddziale szpitalnym i znajduje się pod opieką:

Mogę potwierdzić, że Pan Poseł Dariusz Matecki przebywa na oddziale szpitalnym Aresztu Śledczego w Radomiu ze względu na chorobę. Ma zapewnioną stałą opiekę medyczną. Co do szczegółowych informacji dot. choroby będę je mógł przekazać wyłącznie za zgodą Rodziny Pana Posła - przekazał poseł Gosek.

Poseł Gosek zatroskany o Mateckiego

Już kilka dni temu poseł Gosek informował, jak czuje się Matecki. W rozmowie z dziennikarzami przed aresztem śledczym w Warszawie mówił:

Zostałem upoważniony przez pełnomocnika posła do poinformowania o jego chorobie. Proszę jednak nie traktować informacji o chorobie, jako oczekiwania na litość. Poseł Matecki jej nie oczekuje, ale jest chory i schudł 10 kg. Chciałem poinformować o przyjmowanych przez niego lekach i czy zostały już wykupione.

Zaś we wpisie na X dodał: - Schudł 10 kg w krótkim okresie czasu, ze względu na chorobę, nikt nie mówił „że w jeden dzień”. On nie oczekuje jakiegokolwiek współczucia, chciał tylko mieć zapewnione leki w więzieniu. Nie mdlał, do Włoch nie uciekał.