Dariusz Matecki przewieziony do innego aresztu. Podano przyczynę

Autor:

Matecki w innym areszcie

Zgodę na przeniesienie wydał Centralny Zarząd Służby Więziennej. Dotychczas Dariusz Matecki przebywał w areszcie na warszawskim Służewcu - podaje TVN24. Faktu przeniesienia polityka nie skomentowała rzeczniczka radomskiego aresztu ppłk Arleta Pęconek. - " Wszelkie pytania w tej sprawie proszę kierować do organu dyspozycyjnego" - oświadczyła.

Informację o zmianie aresztu potwierdził rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak. -"Nastąpiła zmiana jednostki, w której Dariusz M. będzie tymczasowo aresztowany. Nową jednostką jest Areszt Śledczy Radom" - przekazał. Jak podkreślił, jest to decyzja profilaktyczna.

W Areszcie Śledczym w Radomiu jest oddział medyczny, a chcemy, w razie potrzeby, zapewnić możliwie najlepszą opiekę medyczną" - powiedział rzecznik Prokuratury Krajowej.

Dwumiesięczny areszt dla Mateckiego

Funkcjonariusze ABW na polecenie prokuratora zatrzymali posła Mateckiego w piątek rano. Poseł został przewieziony do siedziby Prokuratury Krajowej. Prokuratura, która prowadzi śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości, postawiła mu sześć zarzutów zagrożonych karą do 10 lat pozbawienia wolności. Poseł nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia.

W sobotę po trzygodzinnym posiedzeniu Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów zastosował wobec podejrzanego posła PiS Dariusza Mateckiego areszt na okres 2 miesięcy. Prokuratura chciała trzymiesięcznego aresztowania Mateckiego. Obrońca zapowiedział zażalenie na sobotnią decyzję sądu.

Sonda Jak oceniasz zarzuty wobec Dariusza Mateckiego? Uważam, że Lasy Państwowe mają rację i powinny domagać się zwrotu pieniędzy. Matecki ma prawo się bronić – nie wszystko jest jasne w tej sprawie. To typowy polityczny atak, by zdyskredytować posła PiS. Trudno powiedzieć, na razie za mało wiemy, aby ocenić sytuację. Nie interesuje mnie ta sprawa.