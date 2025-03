Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Ekspertka od polityki: Matecki nie nadaje się na bohatera

W "Expressie Biedrzyckiej" we wtorek 11 marca gościła prof. Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. Jednym z poruszonych w rozmowie z nią tematów był poseł Dariusz Matecki, który kilka dni temu trafił do tymczasowego aresztu. Zdaniem ekspertki od polityki Matecki nie nadaje się na bohatera. Co to oznacza? Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy.