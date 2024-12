Mateusz Morawiecki został świętym Mikołajem. Zobacz, co przygotował dla seniora z DPS

Szymon Hołownia ostro o immunitetach polityków PiS. "To nie jest poważne"

"HO HO HO! W tym roku postanowiłem wcielić się w rolę Świętego Mikołaja i spełnić marzenie Pana Czesława w ramach akcji Święty Mikołaj dla Seniora. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w tej akcji w przyszłym roku - na pewno listów od seniorów nie zabraknie, a my możemy sprawić, że na ich twarzach zagości uśmiech. A czy można podarować coś piękniejszego?" - napisał na platformie X premier z PiS Mateusz Morawiecki. Polityk załączył filmik, w którym wyjaśnia, że przygotowuje paczkę mikołajkową mieszkańcowi jednego z Domów Pomocy Społecznej, 69-letniemu panu Czesławowi. Do małego pudełka wkłada kilka drobiazgów z listu, jaki napisał pan Czesław. Ale Morawiecki nie przekaże seniorowi tylko małej paczki z drobiazgami. W filmiku chwali się, że wybrał seniorowi ładny rower.

Akcje charytatywne przed Bożym Narodzeniem

Przed nami święta Bożego Narodzenia. W piątek 6 grudnia mamy mikołajki. To czas wręczania upominków i prezentów od świętego Mikołaja. Okres przedświąteczny słynie także z rozmaitych akcji charytatywnych. W tym czasie wiele organizacji przygotowuje specjalne akcje wspierające dla swoich podopiecznych. To doskonała okazja do wykazania się empatią i dobroczynnością. W tym okresie mnóstwo osób tak jak Mateusz Morawiecki, wspiera potrzebujących dorosłych i dzieci. Jednak nie każdy ze współczesnych świętych Mikołajów od razu informuje o tym cały świat za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ale jak widać politycy mają swoje standardy.

