Mateusz Morawiecki wspomniał zmarłego ojca. Oto, co powiedział o Kornelu Morawieckim

Śp. Kornel Morawiecki przez wiele lat walczył o wolność, przeciwstawiając się komunistycznemu reżimowi. W 1982 założył i przewodniczył „Solidarności Walczącej”. Drukował podziemną prasę o tej samej nazwie i współtworzył „Biuletyn Dolnośląski”, którym przez wiele lat kierował jako redaktor naczelny. W 2015 roku został posłem, po czym został mianowany przez prezydenta na funkcje marszałka seniora. Przez długi okres związany był też ze środowiskiem akademickim. W latach 1973-2009 pracował na Politechnice Wrocławskiej w Instytucie Matematyki, a następnie w Instytucie Matematyki i Informatyki na stanowiskach adiunkta i starszego wykładowcy.

Polityk był niezwykle aktywny do czasu, kiedy zdiagnozowano u niego raka trzustki. Zmarł 30 września 2019 roku w warszawskim szpitalu wojskowym. W kolejną rocznicę śmierci Kornela Morawieckiego wspomina go jego syn Mateusz Morawiecki. – Pięć lat temu odszedł Kornel Morawiecki, mój kochany ojciec – wspomina były premier.

