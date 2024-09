Mateusz Morawiecki nie ma wątpliwości, co należy zrobić ws. powodzi. Podał rozwiązanie

Kłodzko, Nysa, Lądek Zdrój, Lwówek Śląski, Jelenia Góra – tu wszędzie cały czas trwa walka z powodzią i szkodami, które wyrządziła. Wszyscy jesteśmy świadkami wielkiej tragedii, ale i równie wielkiego zaangażowania, a nawet bohaterstwa służb oraz zwykłych ludzi, którzy włączyli się w pomoc innym. Znów udowadniamy, że jesteśmy narodem solidarności. Słowa pocieszenia i gesty solidarności to jednak o wiele za mało. Fakty są takie, że dziesiątki tysięcy ludzi straciło dorobek życia, a samorządy muszą teraz odbudować szkoły, Żłobki, przedszkola, szpitale, drogi, remizy i inne ważne budynki publiczne. To kosztuje wiele miliardów zł. Dlatego trzeba działać – tu i teraz. Ale zamiast pożyczek, samorządowcy i wszyscy, którzy zostali poszkodowani poprzez powódź, nie tylko ci którzy utracili swoje domy, potrzebują bezzwrotnych dotacji.

Obecna propozycja rządu to kropla w morzu potrzeb. Potrzebna jest prawdziwa „Tarcza dla powodzian” – program wsparcia na wzór tarcz antykryzysowych mojego rządu, które ratowały gospodarkę i miejsca pracy. To one dały ludziom i samorządom pomoc, której wtedy najbardziej potrzebowali. Dziś rząd powinien skorzystać z tego samego modelu pomocy: uruchomić bezzwrotne dotacje na odbudowę domów, dróg i całej infrastruktury. To moment, w którym państwo musi pokazać, że potrafi stanąć na wysokości zadania.

Te pieniądze są, bo zostawiliśmy budżet w bardzo dobrym stanie. Dlatego te środki muszą się znaleźć. Jeśli obecni liderzy nie potrafią ich zapewnić, powinni poprosić o pomoc tych, którzy potrafią działać. Nie ma czasu do stracenia.

