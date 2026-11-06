Mateusz Morawiecki przyłapany z modnym gadżetem. To hit wśród młodzieży

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-11-06 15:12

Były premier Mateusz Morawiecki zawsze prezentuje się elegancko - dba o odpowiednio dobrany garnitur, wyprasowaną koszulę i szykowny krawat. Tym razem jednak uwagę w jego wyglądzie przyciągnął inny szczegół. To hit wśród młodych osób!

Mateusz Morawiecki został przyłapany podczas spaceru po ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Ochroniarz towarzyszył mu cały czas i nie spuszczał go z oka. Były premier zaś miał na sobie eleganckie spodnie, czarne buty i gładki czarny płaszcz do kolan, który przytrzymywał z przodu. Do tego niemal cały czas zerkał w telefon.

Uwagę zwrócił przede wszystkim gadżet, z którego korzysta lider Stowarzyszenia Rozwój Plus czyli bezprzewodowe białe słuchawki. Taki wariant jest szalenie popularny zwłaszcza wśród młodzieży i młodych dorosłych, którzy wolą je od tradycyjnych słuchawek wpiętych w telefon czy dużych modeli nausznych.

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W przeciwieństwie do innych dostępnych opcji słuchawki bezprzewodowe zapewniają wygodę noszenia i pełną swobodę ruchów. Nic dziwnego, że Mateusz Morawiecki zdecydował się właśnie na nie! Najwyraźniej polityk interesuje się technicznymi nowinkami.

W naszej galerii zobaczysz Mateusza Morawieckiego w Warszawie:

Mateusz Morawiecki z ochroną
Galeria zdjęć 37
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