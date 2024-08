Środowa konferencja Tuska

Donald Tusk podczas środowej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu chwalił się zgromadzonym dziennikarzom uchwaleniem budżetu na 2025 rok. - Ten budżet będzie hojny. Blisko 190 mld zł na obronność, ok. 222 mld na służbę zdrowia. Postawiliśmy sobie wysoko poprzeczkę - mówił. - W budżecie zaplanowaliśmy również uruchomienie dużych inwestycji związanych z bezpieczeństwem energetycznym jak również kolejowymi. W 2025 r., będzie rekordowy wzrost gospodarczy 3,9 proc., tak żeby każdy Polak odczuł w kieszeni, ten wzrost - dodawał.

Deficyt ma wynieść 5,5 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych – 59,8 proc. Dochody budżetu państwa wyniosą z kolei 632,6 mld zł. Według założeń wpisanych w projekt, w przyszłym roku wzrost PKB wyniesie 3,7 proc., a inflacja średnioroczna 4,1 proc. Bezrobocie sięgnie 4,9 proc., a wzrost płac w gospodarce narodowej – 7,1 proc. (WIĘCEJ: D. Tusk: Budżet będzie hojny. Jesienią wypłata "babciowego").

Na konferencji nawiązano też jednak do tego, że premier udzielił kontrasygnaty do postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy, które zostało opublikowane we wtorek w Monitorze Polskim. Tusk zatwierdził swym podpisem decyzję prezydenta o wyznaczeniu sędziego Krzysztofa Andrzeja Wesołowskiego na przewodniczącego zgromadzenia sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego dokonującego wyboru kandydatów na stanowisko prezesa Izby Cywilnej (ZOBACZ: Donald Tusk szczerze przyznał się do wielkiego błędu! Chodzi o jego podpis na dokumencie).

Morawiecki ocenia budżet na 2025 r.

Założenia budżetu rządu Donalda Tuska nie omieszkał skomentować były premier Mateusz Morawiecki. Określił on szyderczo propozycje Ministerstwa Finansów jako "budżet trzech rekordów: deficytu, długu i niespełnianiu obietnic wyborczych". - Zabrakło rządów PiS i znów finanse publiczne wpadają w kryzys. Miało być ograniczenie «rozbuchanych wydatków», a jest 289 mld deficytu, czyli rekord rekordów. To wielki deficyt względem PKB, bo osiąga co najmniej 5,5 procent. Pomijając covidowy rok 2020 to najwyższy deficyt sektora finansów publicznych od pierwszego Tuska, czyli od 2010 roku - napisał.

Zwrócił przy tym uwagę na bardzo optymistyczne założenia dotyczące wzrostu gospodarczego oraz inflacji. Jego zdaniem, wygląda to na "rozpaczliwe poprawianie prognoz dochodów, żeby się ratować przed progiem konstytucyjnym". - Prognoza wzrostu długu do prawie 60 proc. PKB jest dramatyczna. Ocieramy się o konstytucyjny próg. Minister Domański nie zostawia sobie już żadnej przestrzenie fiskalnej. A przecież nawet nie rozpoczęto podnoszenia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, realizacji programu akademików za złotówkę czy podwójnej waloryzacji emerytur albo wsparcia dla kupujących mieszkania. A przecież to tylko marny początek wyliczanki ich zapowiedzi – przekonywał.

Jak dodał, mimo tak wysokiego poziomu wydatków, koalicja rządowa nie zapowiedziała realizacji w przyszłym roku żadnych większych projektów. Rosnąca inflacja będzie "drenować portfele Polaków". - Zrozumiałbym taki deficyt i takie problemy budżetu, ale tylko wtedy gdyby szła za nim realizacja obietnic i zobowiązań wyborczych. Trzy rekordy za jednym zamachem: rekordowy deficyt, rekordowy poziom długu i rekord w niespełnianiu obietnic wyborczych - podsumował.

Cały wpis Morawieckiego wyglądał następująco:

Morawiecki zamieścił w sieci również prześmiewczą grafikę:

