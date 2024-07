Mateusz Morawiecki: Kaczyński jest w optymalnej formie

Prof. Siewierska: Jeśli koalicja 15 października się rozpadnie, to PiS wróci natychmiast

Mateusz Morawiecki był gościem profesora Antoniego Dudka, gdzie podsumował osiem lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Były premier był pytany o to, jak ocenia reformę systemu sprawiedliwości oraz jak wyglądała jego zdaniem relację z Unią Europejską. Były szef rządu opowiedział również o tym, jak układała się jego współpraca z Jarosławem Kaczyńskim. Mateusz Morawiecki przyznał, że z prezesem Prawa i Sprawiedliwości kontaktował się niemal codziennie - i jak ujawnił - podobnie to wygląda obecnie. Profesor Antoni Dudek zapytał zatem Mateusza Morawieckiego jak ocenia formę Jarosława Kaczyńskiego.

- Chciałem zapytać, jak Pan ocenia kondycję prezesa Kaczyńskiego, bo wielu ludzi sobie zadaje to pytanie, z racji wieku - widzimy co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, czy pana zdaniem prezes Kaczyński będzie dobrym prezesem przez najbliższe pięć lat, bo jak rozumiem w przyszłym roku jest kongres Prawa i Sprawiedliwości, prezes zapowiedział, że będzie kandydował, zostanie wybrany na czteroletnią kadencję, to licząc od dziś jest pięć lat. Czy pan uważa, jak pan ma ten bieżący kontakt, że prezes jest w znakomitej formie i przez te kolejne pięć lat ma szanse? - zapytał profesor Antoni Dudek.

- Mam bieżący kontakt i mogę powiedzieć, że rzeczywiście jest w formie i intelektualnie i fizycznie w bardzo dobrej formie i trzeba wiedzieć wszystkim, którzy mniej się interesują polityką niż pan, bo pan to doskonale wie, że prezes Jarosław Kaczyński zbudował Prawo i Sprawiedliwość z wielu nurtów. Jest nurt narodowo-katolicki, jest chrześcijańsko-demokratyczny, konserwatywny w ścisłym znaczeniu tego słowa, nurt państwowców, którzy mają, że tak powiem - bardziej ekumeniczne poglądy - ocenił Mateusz Morawiecki.