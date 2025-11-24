Mateusz Morawiecki, były premier, jest w centrum konfliktu w PiS.

W nowym programie "Niedyskretnie o politykach" pada stwierdzenie, że jest on wprost "wypychany z PiS".

Zobaczcie co jeszcze powiedziały Joanna Miziołek i Eliza Olczyk.

Nasz nowy format wideo „Niedyskretnie o Politykach” Joanny Miziołek i Elizy Olczyk na kanale "Super Expressu" na YouTube to zaproszenie właśnie tam: do świata polityki, jakiego nie widać w transmisjach i na konferencjach prasowych. Znany duet dziennikarek politycznych odsłoni kulisy decyzji, emocji i relacji, które potrafią zmienić bieg historii w naszym kraju. Pokażą przy tym polityków z ludzkiej, nieoficjalnej strony, bez scenicznej retoryki, ale z emocjami i takimi szczegółami, które zazwyczaj pozostają za kulisami Sejmu.

W najnowszym odcinku jednym z poruszonych przez Miziołek i Olczyk wątków jest obecna sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości. Partia ta może "podzielić się na partię Przemysława Czarnka i partię Mateusza Morawieckiego". - Tam jest ogromny konflikt, polegający na tym, że Mateusz Morawiecki jest wprost z partii wypychany - mówiła Joanna Miziołek. Jak uzasadniała, były premier został "całkowicie wykluczony" z prac nad nową inicjatywą programową partii.

- Wykluczać Morawieckiego mieli politycy tacy jak Tobiasz Bocheński, Jacek Sasin, Patryk Jaki, Elżbieta Witek czy też Mariusz Błaszczak - wyliczały prowadzące, dodając, że bardzo nie podobało się to m.in. kierującemu pracami Piotrowi Glińskiemu, który rozważał rezygnację z kierowania pracami nad nową inicjatywą programową. W PiS ma nie podobać się ostatnia aktywność medialna Morawieckiego, który apeluje do partyjnych kolegów o zajmowanie się bieżącymi problemami Polaków i wyliczaniem błędów rządu Tuska, a nie skupianiem się np. na obronie Zbigniewa Ziobry.