Matecki triumfuje: "Wróciły normalne kubki na Orlenie"

To się zacznie jeszcze w lutym! Bodnar zapowiada, co czeka Morawieckiego

Karol Nawrocki porównany do Magdaleny Ogórek. Te słowa eksperta mogą mocno go zasmucić!

Wróciły normalne kubki na Orlenie. Bez znaczków z organizacji, która zamiast na chorych na raka, wydaje na billboardy polityczne w okresie kampanii wyborczej" – napisał Matecki na platformie X. Polityk wskazał wyraźnie, że nie jest zwolennikiem angażowania się Orlenu w działania WOŚP.

Zmiana kubków – standardowa procedura czy polityczny sygnał?

Co roku po zakończeniu finału WOŚP Orlen wraca do standardowych kubków. Jest to standardową praktyką stosowaną w ramach sezonowej współpracy z fundacją Jerzego Owsiaka. W tym roku jednak zmiana ta została dostrzeżona przez polityków prawicy. Od lat krytykują oni zaangażowanie państwowych spółek w promocję Orkiestry. Zarzucają zbyt duże wykorzystywanie wizerunku Owsiaka do promocji medialnej i robienie z tego swego rodzaju przedstawienia. Mają również problem z wysokością kwot m.in. prowadzenia organizacji.

Mocne tąpnięcie PiS w nowym sondażu. Kaczyński powinien się temu przyjrzeć. Jest też ktoś, kto może się cieszyć. To nie Tusk!

Dla zwolenników WOŚP logo na kubkach było wyrazem solidarności i wsparcia dla charytatywnej inicjatywy. Dla polityków związanych z Suwerenną Polską jest elementem upolitycznienia działalności fundacji. Matecki w swoim wpisie sugeruje, że pieniądze zebrane na WOŚP nie zawsze są wydawane zgodnie z oczekiwaniami darczyńców.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przeznacza środki zgodnie z deklarowanymi celami. Przede wszystkim na zakup sprzętu medycznego oraz wsparcie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Fundacja regularnie publikuje sprawozdania finansowe, które są dostępne publicznie i podlegają kontrolom. Prawicowi politycy zarzucają fundacji m.in. wysokie koszty organizacyjne, wydatki na promocję czy wynagrodzenia dla osób związanych z organizacją. Nie znaleziono jednak dowodów na nieprawidłowości.

Czy Orlen zmienia podejście do współpracy z WOŚP?

Na ten moment brak informacji o tym, by Orlen całkowicie rezygnował ze wsparcia dla WOŚP. Powrót do neutralnych kubków to coroczna praktyka i nie oznacza zerwania współpracy ze strony państwowej spółki.

Jednak fakt, że ta zmiana wywołała reakcję polityków, może sugerować, że temat zaangażowania firm państwowych w działalność charytatywną pozostaje elementem politycznej dyskusji. Czy przyszłoroczny finał WOŚP ponownie zobaczymy na stacjach Orlen? Czas pokaże.

Poniżej galeria zdjęć: Nieformalny szczyt w Paryżu.

Autor:

Wróciły normalne kubki na Orlenie.Bez znaczków z organizacji, która zamiast na chorych na raka, wydaje na bilbordy polityczne w okresie kampanii wyborczej. pic.twitter.com/K7doL0ZEDF— Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) February 18, 2025

Express Biedrzyckiej - KRZYSZTOF_PRZEPIÓRKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.