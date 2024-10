Mastalerek: politycy koalicji powinni bardzo dokładnie przysłuchiwać się orędziu prezydenta

Orędzie prezydenta Dudy

W środę 16 października 2024 roku prezydent Andrzej Duda wygłosi w Sejmie orędzie w związku z rocznicą wyborów parlamentarnych. Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta w poniedziałek w TV Republika podkreślił, że prezydent ma konstytucyjne prawo wystąpić przed Sejmem z orędziem i z tego prawa skorzysta, akurat w rocznicę wyborów 15 października. "Premier Donald Tusk i jego przystawki tak się chwalą tym 15 października, często się do niego odwołują, że są koalicją 15 października, więc prezydent uznał, że to bardzo dobry moment na pewnego rodzaju podsumowanie i pokazanie również, jakie przed Polską stoją wyzwania" - mówił Mastalerek.

Szef gabinetu prezydenta dopytywany o to, jakie tematy znajdą się w wystąpieniu, zaznaczył, że na pewno prezydent będzie odwoływał się do swojego wystąpienia sprzed prawie roku, na pierwszym posiedzeniu Sejmu. "Prezydent wówczas przed wieloma sprawami przestrzegał i rysował jakie są wyzwania. Na pewno to będzie pewnego rodzaju punkt odniesienia, to wystąpienie prezydenta prawie sprzed roku" - powiedział Mastalerek.

Prezydencki minister dodał, że wystąpienie prezydenta na pewno będzie poważne, o najważniejszych sprawach. "Na pewno będzie to wystąpienie poważne i można powiedzieć, że politycy koalicji rządowej powinni się bardzo dokładnie przysłuchiwać temu wystąpieniu. Dlaczego? Bo wiele diagnoz, które prezydent powiedział rok temu, sprawdziło się. Oni wtedy nie chcieli słuchać, zasłaniali uszy albo gdzieś tam nerwowo podśmiewali się. Gdyby wówczas posłuchali prezydenta, może nie popełniliby wielu błędów, które popełnili" - ocenił Mastalerek.

